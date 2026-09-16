نشست میراث هگمتانه از سلسله نشست‌های همدان پژوهی با عنوان تاریخ اجتماعی موسیقی به همت نهاد کتابخانه‌های استان و مجموعه‌ی همدان پژوهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قادر شهسواری مسئول برگزاری برنامه گفت در این نشست پژوهشگران اجتماعی همدان حضور دارند و مباحث تاریخ موسیقی از باستان تا کنون، چالش‌های موسیقی در دوران مختلف، بزرگان موسیقی همدان و آثار موسیقی ثبت و ضبط شده در همدان مطرح می‌شود.

وی گفت: نشست‌های قبلی به بررسی بازار همدان، اقتصاد همدان، کسبه‌ی همدان و محله شناسی در همدان اختصاص داشت.

نشست‌ها به طور کامل در سایت کتابخانه‌های عمومی استان بارگزاری می‌شود و علاقمندان، دانشجویان و پژوهشگران می‌توانند استفاده کنند.