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نشست میراث هگمتانه از سلسله نشستهای همدان پژوهی با عنوان تاریخ اجتماعی موسیقی به همت نهاد کتابخانههای استان و مجموعهی همدان پژوهی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، قادر شهسواری مسئول برگزاری برنامه گفت در این نشست پژوهشگران اجتماعی همدان حضور دارند و مباحث تاریخ موسیقی از باستان تا کنون، چالشهای موسیقی در دوران مختلف، بزرگان موسیقی همدان و آثار موسیقی ثبت و ضبط شده در همدان مطرح میشود.
وی گفت: نشستهای قبلی به بررسی بازار همدان، اقتصاد همدان، کسبهی همدان و محله شناسی در همدان اختصاص داشت.
نشستها به طور کامل در سایت کتابخانههای عمومی استان بارگزاری میشود و علاقمندان، دانشجویان و پژوهشگران میتوانند استفاده کنند.