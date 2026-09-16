به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: امروز در تقویم، روز خرما نام‌گذاری شده است؛ در سطح استان بیش از ۱۳۰۰ هکتار زمین زیر کشت خرما داریم و تولیدمان به حدود ۴ هزار تن می‌رسد؛ شهرستان طبس با ۹۰۰ هکتار و بعد از آن عشق‌آباد، بیشترین زمین زیر کشت را در استان دارند.

وی افزود: خشکسالی و آبیاری زمین‌ها از جمله چالش‌های ما در استان است؛ طرحی با توجه به شرایط آب‌وهوایی و کمبود آب شروع کرده‌ایم تا هم کمیت خرما و هم کیفیت آن بالاتر برود؛ مطالعات آن را انجام داده‌ایم تا آبیاری زیرسطحی را با حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا کنیم که در این روش، آبیاری حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر زیر سطح زمین انجام می‌شود و اگر این روش جواب دهد، تحولی در این بخش خواهد بود.

اسفندیاری تصریح کرد: از عناب نیز چندین محصول مثل قند، شکلات، لواشک، شیره، چیپس قابل فرآوری است و اگر بتوانیم فرآوری بیشتری انجام دهیم، تحولی در بازار محصولات استان خواهیم داشت؛ امسال برای اولین بار، عناب تازه استان را به بازار تهران صادر کردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در مورد قیمت مرغ، کاهش قیمت کنونی حاصل جوجه‌ریزی زیاد در تیر و مرداد ماه بود و این قیمت در حال متعادل شدن است.