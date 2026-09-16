به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ میرمحمدرضا موسوی با اشاره به اعلام گزارشی مبنی بر وقوع درگیری بین چند نفر در نزدیکی میدان فرمانداری شهریار گفت : در جریان این حادثه ، یک نفر با سلاح سرد و گرم به قتل رسید.

وی افزود: با حضور ماموران کلانتری۱۱ مرکزی شهریار در محل حادثه مشخص شد که درگیری به دلیل اختلافات ملکی روی داده که براثر آن یک نفر فوت کرده و ۴نفر از عاملان درگیری به علت شدت جراحات وارده به مرکز درمانی منتقل شدند .

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار گفت : یکی از مجروحان درگیری در بازجوئی های پلیس به قتل اعتراف کرده است .

وی بیان کرد : تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه دارد.