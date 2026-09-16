پخش زنده
امروز: -
حضور خود را در دویستمین شب نیز؛ بدون خستگی در حافظه تاریخی ثبت کردند که در سمت درست آن ایستادهاند؛ مردم مرزداری که تا مرز جان، پای آرمانهایشان، جانفشانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ از این به بعد تمام نگاههای سیاسی دنیا باید ایستادگی را با مردم ایران، توصیف و تعریف کنند؛ همانهایی که حالا در دویستمین شب حضور ملت غیور و جانفدای این میهن، انگشت تحیر بر دهان گرفتهاند.
آری! پای ایمان و وطن که به میان بیاید؛ تمام معادلات بهگونهای رقم میخورد که سربلندی میهن را به ارمغان بیاورد.
این جا ایران است؛ حکایت سربلندی ملت آن را از جای، جای این آب و خاک میشنوید و از ایلام قهرمان...