در آئین تجلیل از قضات و کارمندان نمونه و برتر ملی و استانی استان اصفهان، دادستان انتظامی قضات بر پشتیبانی از اشتغال و تولید تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان انتظامی قضات با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی از امر تولید و اشتغال در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: کارگر نباید در کارش احساس ناامنی کند و توقف در هر کارگاه و واحد صنعتی بدون دلیل قانونی، جز خیانت نیست. امروز پشتیبانی از اشتغال و تولید، مورد انتظار و تکلیف است و در قوه قضاییه در دستور کار قرار دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین عبداللهی با اشاره به فتنه‌گری دشمنان در سال گذشته، تصریح کرد: بنیان فتنه در اصفهان بود و رسوایی فتنه‌گران نیز در اصفهان محقق شد و این ناشی از بلوغ اصفهان است. حادثه‌سازان ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه از انتخاب اصفهان شرمنده شدند و دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های کودتای دی‌ماه خوش درخشید و این کودتا را متزلزل کرد. برخی احکام اغتشاشگران نیز در اصفهان به اجرا درآمد و موجب خشنودی مردم متدین و ولایت‌مدار شد.

دادستان انتظامی قضات در ادامه با اشاره به اصلاح ساختاری در قوه قضائیه در راستای منویات رهبر شهید، خاطرنشان کرد: شاخص‌های سیاست راهبردی عدلیه در دستور کار قرار گرفته است. مطالبات حاکمیت را ملت به‌خوبی پاسخ داده‌اند و مردم قدرشناس در طول چهل و هشت سال انقلاب و در دو جنگ اخیر با حضور بیش از ۱۹۰ شبی در میدان، از مصادیق آن است. مردم در اطاعت از ولایت به نحو احسن امتحان پس داده‌اند و کسب رضایتمندی چنین مردمی از ضروریات و بر مسئولان تکلیف محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مطالبه مردم، اقتدار نظام در دفاع از حاکمیت اسلام است، افزود: مردم می‌خواهند مسئولان هم‌پای آنان میدان‌دار و صدرنشین باشند و اجرای عدالت و قانون و رفع تبعیض، اولین نکته در این مسیر است. دومین نکته، اعتمادسازی است که سه محور دارد: از بین بردن یأس، ایجاد امید و ایجاد امنیت روانی. این کلیدواژه‌ها باید در قوه قضائیه محقق شود و قوه قضائیه بیش از ارکان دیگر کشور در این خصوص مسئولیت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به لزوم امنیت روانی در جامعه، تصریح کرد: قاضی در عمل به وظایف خود باید ثابت‌قدم باشد و از تزلزل، احتیاط و ترس بپرهیزد.

عبداللهی با تأکید بر لزوم پاسخ به تقاضا‌های مردمی در میدان‌ها مطابق شرع و قانون، خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که قوه قضاییه همواره پشتیبان آنان برای حفظ ارکان دین، قرآن و اسلام خواهد بود و امروز عدلیه سکان‌دار حفظ اقتدار ولایت فقیه باید باشد. استان اصفهان در تمام حوزه‌های قضایی، درخشش‌های بی‌بدیلی دارد که جای قدردانی و تشکر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در این آیین با اشاره به شرایط خاص استان اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان هم با کمبود نیروی انسانی و کادر قضایی مواجه است و هم با حجم بالای ورودی پرونده‌ها، اما تلاش همکاران در این استان، مصداق کار جهادی است و آمار موجود نیز مؤید این مهم است.

جعفری با تأکید بر اینکه اکثریت قاطع همکاران قضایی، قضاتی جهادی هستند که شایسته تکریم و تقدیرند، تصریح کرد: این مهم همواره مورد تأکید رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه استان اصفهان خط مقدم دو جنگ ناجوانمردانه بوده است، خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط، در سال گذشته حتی یک روز کار دستگاه قضایی استان تعطیل نشد و با همان روحیه جهادی و تدبیر در مدیریت، پاسخگوی مردم و رسیدگی به پرونده‌ها بودیم.

وی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده در استان، افزود: بیشترین ورودی پرونده مربوط به استان اصفهان است و به همین نسبت، بیشترین خروجی پرونده و آمار رسیدگی به پرونده نیز در استان اصفهان ثبت شده است که این مهم، نشان‌دهنده کار جهادی همکاران قضایی استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی قضات استان، اظهار کرد: بیش از پنجاه درصد از قضات استان دارای تحصیلات تکمیلی هستند و این مهم باعث شده است که اتقان و اقناع آرا در حد اعلای خود قرار گیرد. بر اساس آمار موجود، ۹۱ درصد آرا دارای اغنا آرا است و درصد پذیرش آرای محاکم موافق نیز از این حیث بسیار بالا و قابل‌توجه است.

حجت الاسلام جعفری در ادامه با اشاره به ارزشیابی‌های مستمر قضات استان اصفهان، خاطرنشان کرد: این شاخص‌ها توسط دادسرای انتظامی قضات به‌صورت مداوم در طول سال بررسی می‌شود و در این راستا، قضات استان اصفهان و بیش از دویست نفر از همکاران قضایی، حائز رتبه عالی و خیلی خوب شدند که این موفقیت، نشان‌دهنده توانمندی و تعهد بالای مجموعه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از دستگاه قضایی استان، تصریح کرد: با عنایات ویژه رئیس قوه قضاییه و مجموعه معاونین ایشان، بسیاری از کاستی‌های موجود در استان اصفهان در حوزه‌های مختلف مرتفع شده است و حدود دوازده پروژه عمرانی نیز به سرانجام رسیده است. با این حال، همچنان نیازمند پشتیبانی و عنایات مسئولان عالی‌رتبه قوه قضاییه هستیم تا بتوانیم گام‌های مؤثرتری در جهت خدمت به مردم برداریم.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های همکاران در سطح استان اصفهان، خطاب به مردم اصفهان قول داد: تا هفته قوه قضائیه سال ۱۴۰۶، طرح بزرگ ساختمان شماره دو دادگستری استان اصفهان در شهرک شهید کشوری به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار مردم شریف استان قرار خواهد گرفت.