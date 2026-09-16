استاندار لرستان: فدراسیون فوتبال به قضیه اهانت به تیم خیبر ورود کند
استاندار لرستان در سیزدهمین نشست گفتگوی اجتماعی با ورزشکاران استان، با انتقاد از حواشی و اهانتهای صورتگرفته علیه تیم خیبر در برخی ورزشگاهها، خواستار ورود قاطعانه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای پایان دادن به این ناهنجاریها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
استاندار در در سیزدهمین نشست گفتگوی اجتماعی با ورزشکاران لرستان، با بیان اینکه رفتار برخی تماشاگرنماها در ورزشگاهها با فرهنگ اصیل ایرانی و پهلوانی در تضاد است، اظهار کرد: از اتفاقات رخداده در برخی سکوها علیه تیم خیبر رضایت نداریم و تداوم این رویه ناشی از عدم ورود بهموقع فدراسیون فوتبال است.
سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت برخورد با این ناهنجاریها افزود: انتظار میرود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با قاطعیت و قدرت به این وقایع ورود کند تا رفتارهایی که هیچگونه سنخیتی با فرهنگ و منش ایرانی ندارد، ریشهکن شود.
نماینده عالی دولت در لرستان ضمن تقدیر از تماشاگران لرستانی که با رعایت اخلاق حرفهای و مهماننوازی از تیم خود حمایت میکنند، عنوان کرد: تماشاگران تیم خیبر در سطح کشور نمونه هستند و از آنها تقاضا دارم در برابر این بداخلاقیها، همچنان با حفظ اصالت فرهنگی خود، اخلاقمداری را سرلوحه قرار دهند.
شاهرخی در پایان خاطرنشان کرد: این ناهنجاریها که ارتباطی به فرهنگ غنی اقوام ایرانی ندارد، نیازمند مدیریت اصولی از سوی فدراسیون است تا فضای ورزشگاهها به سمت اخلاق و رقابت سالم بازگردد.