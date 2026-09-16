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استاندار گیلان گفت: انتخاب درست نیروهای شایسته و ارتقای کارآمدی نظام اداری، میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی، بهبود خدمات عمومی و شتاببخشی به روند توسعه گیلان داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در همایش گزینشگران گیلان که با حضور محمد شهاب جلیلوند، دبیر هیئت عالی گزینش کشور، در سالن غدیر استانداری برگزار شد، گفت: منابع انسانی یکی از مهمترین مؤلفههای پیشرفت کشور است و انتخاب نیروهای شایسته، متعهد، متخصص و مسئولیتپذیر میتواند بخش مهمی از مسیر اصلاح و ارتقای نظام اداری را هموار کند.
وی با تأکید بر جایگاه اصول و مبانی اعتقادی در فرآیند گزینش، افزود: در کنار پایبندی به اصول و معیارهای قانونی، باید این واقعیت را در نظر گرفت که انسان امروز با پرسشها، مسائل و شرایط متفاوتی در مقایسه با نسلهای گذشته روبهرو است پس شیوههای گزینش هم باید متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه، به روز و کارآمد شود.
گزینش با آینده و سرنوشت افراد گره خورده است
استاندار گیلان با اشاره به مسئولیت خطیر گزینشگران، گفت: گزینش فقط یک فرآیند اداری نیست، بلکه تصمیمی است که میتواند بر زندگی، آینده شغلی و سرنوشت یک انسان اثر بگذارد؛ بنابراین رعایت انصاف، دقت و حقالناس در بررسی پرونده داوطلبان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هادی حقشناس با اشاره به حضور و همراهی مردم در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، افزود: مردم ایران در روزهای دشوار، از دوران دفاع مقدس و تحریمها تا دیگر مقاطع حساس کشور، همواره در میدان حضور داشته و هزینه دادهاند؛ ازاینرو وظیفه نظام اداری است که در مواجهه با مردم و رسیدگی به مسائل آنان، منصفانه و مسئولانه عمل کند و اجازه ندهد کاستیها و تصمیمهای نادرست به اعتماد عمومی آسیب وارد کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به تعهد و تخصص گفت: تحقق اهداف برنامههای توسعهای کشور به حضور نیروهایی نیاز دارد که علاوه بر تعهد، از دانش، تخصص، مهارت و توانایی لازم برای انجام مسئولیت برخوردار باشند.
۱۰۰ هزار نیروی دولتی؛ ظرفیتی در خدمت توسعه استان
استاندار گیلان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در مجموعه دولت در استان فعالیت دارند، افزود: اگر این ظرفیت انسانی وظایف خود را با اثربخشی، کارایی و احساس مسئولیت انجام دهد، میتواند نقش قابلتوجهی در رشد اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و حرکت توسعهای استان داشته باشد.
هادی با بیان اینکه مسئولیت حل مسائل کشور به یک قوه یا سطح مدیریتی محدود نمیشود، افزود: همه کسانی که در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، در قبال عملکرد خود مسئول هستند و گزینش صحیح نیروی انسانی میتواند نقطه آغاز شکلگیری ساختاری کارآمد، پاسخگو و خدمتگزار باشد.
تواناییمحوری در کنار امانتداری
محمد شهاب جلیلوند، دبیر هیئت عالی گزینش کشور نیز در این همایش، «تواناییمحوری و ضعفگریزی» را از اصول مورد تأکید در فرآیند گزینش دانست و گفت: گزینش نباید فقط به ضعفها و کاستیهای افراد نگاه کند، بلکه تواناییها، استعدادها و ظرفیتهای آنان نیزهم باید به درستی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توانایی و امانتداری در سپردن مسئولیتها، افزود: در آموزههای دینی نیز این دو ویژگی در کنار یکدیگر مورد تأکید قرار گرفتهاند و نباید یکی از این شاخصها را فدای دیگری کرد.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور با بیان اینکه داوطلب امروز ممکن است فردا مسئولیتی در یکی از دستگاههای اجرایی بر عهده بگیرد، گفت: در فرآیند گزینش باید علاوه بر صلاحیتهای عمومی، به این موضوع نیز توجه شود که فرد تا چه اندازه توانایی انجام مسئولیت، ارائه خدمت مؤثر و گرهگشایی از مسائل مردم را دارد.
در پایان این همایش، با حضور استاندار گیلان و دبیر هیئت عالی گزینش کشور، از جمعی از گزینشگران استان به پاس تلاشها و خدمات آنان تجلیل شد.