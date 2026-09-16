با استقرار الگو‌های پایدار در منطقه، تا پایان هفته جاری شاهد جوی نسبتاً آرام و بدون بارش درآذربایجان غربی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی شبانه روز گذشته شاهد جوی آرام در سطح استان بودیم.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با استقرار الگو‌های پایدار در منطقه، تا پایان هفته جاری شاهد جوی نسبتاً آرام و بدون بارش در استان خواهیم بود هرچند با افزایش گرادیان خطوط فشاری، در طی این مدت بر سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی استان افزوده شده و گاهی نسبتاَ شدید و با احتمال انتقال گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین طی اوایل هفته آینده و با عبور موجی کم دامنه از نیمه شمالی استان، انتظار رگبار‌های باران و رعدوبرق در برخی نقاط شمالی استان را خواهیم داشت.

از نظر دمایی هم در طی روز‌های آتی تغییرات دمایی محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته تخت سلیمان تکاب با ۶.۱ و پلدشت با ۳۶.۰ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط آذربایجان غربی گزارش شدند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۲ تا ۳۰.۵ درجه سلسیوس گزارش شد.