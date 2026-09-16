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رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظهر امروز وارد تبریز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی وارد فرودگاه بینالمللی تبریز شدند.
حضور در مراسم بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب فارسی، رویداد ملی ایران جان، جشنوارههای مختلف فرهنگی و گردشگری در استان جزو مهمترین برنامههای این میهمانان ویژه استان است.
غلامرضا نوری قزلجه علاوه بر شرکت در مراسم بزرگداشت استاد شهریار، جشنواره انگور ملکان و دیدار با کشاورزان مراغه، ملکان و بناب، روند پیشرفت طرحهای پیشران کشاورزی استان آذربایجان شرقی را بررسی و پیگیری میکند.
سیدرضا صالحی امیری هم علاوه بر حضور در جشنواره انگور ملکان و آیینهای بزرگداشت استاد شهریار، از بناهای تاریخی و ظرفیتهای گردشگری شبستر، شندآباد، تسوج، خامنه، بستانآباد، بندر شرفخانه و سواحل دریاچه ارومیه بازدید میکند.
پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما نیز برای حضور و نظارت بر حسن اجرای برنامههای ایران جان ویژه آذربایجان شرقی و شرکت در آیینهای بزرگداشت استاد شهریار در این استان حضور یافته است.