به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و اعضای شورای سیاست‌گذاری این رویداد در هتل نور حیات برگزار شد؛ نشستی که در آن بر ضرورت روایت هنری مقاومت مردم ایران، توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی پس از پیروزی‌های میدانی و عبور از رویکرد پدافندی به «تولید آفندی» در عرصه هنر تأکید شد.

در این مراسم حامد شب‌خیز، رئیس بسیج هنرمندان، ضمن خیرمقدم به حاضران، سخنرانی کوتاهی داشت و پس از آن رسول قمشه‌ای به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت روایت هنری مقاومت پرداخت.

محمد نجاری، دبیر دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» نیز در این مراسم با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: «پس از اتفاقات اخیر، یعنی جنگ تحمیلی دوم، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، اهمیت این رویداد مضاعف شده است.»

وی عملیات «وعده صادق» را در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، مصداقی از تغییر جغرافیای گفتمان نظامی و دفاعی ایران دانست و گفت: «وعده صادق مصداق بارز دفاع از تمامیت ارضی ایران و حفظ جان ایرانیان در هر کجای جهان بود.»

نجاری با اشاره به حمایت برخی علما و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی از این عملیات اظهار کرد: «عملیات وعده صادق تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه یک رهیافت جدید در عرصه‌های گوناگون سیاسی، نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود.»

دبیر این رویداد با اشاره به برگزاری نخستین دوره «وعده صادق در آینه هنر» در سال ۱۴۰۳ گفت: «استقبال هنردوستان از سراسر ایران به قدری بود که در نخستین دوره ۸۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد، اما در دومین دوره تاکنون حدود ۷ هزار اثر به دبیرخانه رویداد بین‌المللی وعده صادق در آینه هنر رسیده است.»

وی افزود: «در این مدت تقریباً ۲۰ سفر استانی به سراسر ایران داشتیم و با مدیران انجمن‌ها و رؤسای انجمن‌های سازمان بسیج هنرمندان دیدار کردیم.»

نجاری با بیان اینکه این رویداد در هفت بخش برگزار می‌شود، گفت: «سیاست‌گذاران فرهنگی و هنری کشور، دانشگاه‌های برتر، استادان و هنرمندان متعهد ایران اسلامی در شورای سیاست‌گذاری این رویداد بین‌المللی حضور دارند.»

وی چهار محور اصلی دوره جدید را چنین برشمرد: «بازتاب حماسه‌های عملیات وعده صادق در آینه هنر؛ تبیین نقش، سبک زندگی، شیوه حکومت و نحوه شهادت رهبر انقلاب اسلامی؛ ترسیم ابعاد جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و نمایش اقتدار، شجاعت و دست برتر نظام در این نبردهای نابرابر؛ و تجلیل از حماسه حضور مردم ایران که همیشه و در همه حال نقطه عطف و پشتوانه اصلی این پیروزی‌ها بوده‌اند.»

قائمیان: این رویداد باید به ایجاد دبیرخانه دائمی منجر شود

فرهاد قائمیان، بازیگر، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی گفت: «صرفاً برای این نیست که بگوییم جلساتی خواهیم داشت یا برگزار می‌کنیم؛ باید فرهنگ‌سازی شود.»

وی با اشاره به ظرفیت هنر در روایت جنگ‌های اخیر اظهار کرد: «این رسانه عظیم باید برای انقلاب و مملکت فعالیت کند. ما در این مدت نتوانستیم آن‌گونه که باید اتفاقات جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را در مجامع بین‌المللی روایت کنیم.»

قائمیان از سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه‌های مختلف هنر خواست برای تولید فیلم، سریال، تئاتر، هنرهای تجسمی و موسیقی وارد میدان شوند و افزود: «باید شرایط خوبی ایجاد کنیم تا بتوانیم این اتفاق را به نحو احسن انجام دهیم.»

این بازیگر همچنین پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی برای این رویداد را مطرح کرد و گفت: «این اتفاق می‌تواند برای نسل بعدی و حتی کسانی که نتوانستند دید اساسی و ایرانی خودشان را نشان دهند، مؤثر باشد. باید با حضور اقشار مختلف و سرمایه‌گذاری، فضای خوبی برای دبیرخانه دائمی این رویداد در نظر بگیریم.»

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به ظرفیت بسیج در عرصه فرهنگ و هنر گفت: «به برکت رهنمودهای امام عزیزمان و شهیدمان و ان‌شاءالله با هدایتگری‌های مقام معظم رهبری، همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته بسیج خواهند شد.»

وی مأموریت این رویداد را حرکت در مسیر هنر انقلاب اسلامی دانست و افزود: «هنر انقلاب اسلامی، هنر حکمت است. حکمت یعنی عقلانیت، فضیلت و خدمت. اگر این سه مقوله جمع شود، حکمت تحقق پیدا می‌کند؛ البته مبتنی بر توحید.»

خسروپناه تأکید کرد: «وعده صادق در آینه هنر به دردهای مردم می‌پردازد، اما سیاه‌نمایی نمی‌کند؛ به دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پردازد، اما غره نمی‌شود. اصالت را به خانواده می‌دهد و در آثار هنری، انسجام و محوریت خانواده اساس کار است.»

وی با تأکید بر هویت ایرانی اسلامی ادامه داد: «هنرمند حکمت‌بنیان، هویتش هویت ایرانی اسلامی است و این هویت را به خاطر یک جایزه در کن یا ونیز از دست نمی‌دهد.»

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به شهدای جنگ‌های اخیر و به‌ویژه شهدای دختران میناب گفت: «از زنان ایرانی یاد شود، اما نامی از شهدای دختران میناب برده نشود؛ شکایت و اعتراضی از دشمنانی که عروسی مردم را به عزا تبدیل می‌کنند مطرح نشود و اعتراضی صورت نگیرد و دم از آزادیِ اسارت‌وار زده شود، از این انسان چیزی از هویتش باقی نمی‌ماند.»

خسروپناه در ادامه از شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه‌ای از «هنرمند مبتنی بر حکمت اسلامی» یاد کرد و گفت: «این هنر کمی نیست که حتی راهزنان و کسانی که دنبال اغتشاش در جامعه بودند را به سمت خدمت به جامعه سوق داد.»

وی با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان در دومین دوره رویداد گفت: «هزاران نفر در این زمینه شرکت کردند و وعده صادق ۲ در آینه هنر چند برابر وعده صادق یک مشارکت داشت.»

شفیعی: هنر در جنگ‌های اخیر به عنوان یک ظرفیت راهبردی ظاهر شد

مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز با اشاره به رشد نسل جدید هنرمندان پس از انقلاب گفت: «از اواسط دهه ۸۰ به بعد، هم به لحاظ ساختارهای آموزشی و تربیتی و هم به لحاظ هنرمندان و آفرینشگران در حوزه‌های مختلف سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی، نگارگری و هنرهای سنتی، نسل جدید و توانمندی داشتیم.»

وی افزود: «مثل همه مردم، خوشبختانه حوزه هنر هم در جنگ‌های اخیر در مقابل دشمن خوب ظاهر شد؛ چه در میدان‌ها و چه در عرصه هنر.»

شفیعی با اشاره به نقش آثار هنری در ایجاد انسجام داخلی و انتقال پیام مقاومت به جهان گفت: «زبان هنر و آثاری که تولید شد، توانست ارتباط و انسجام داخلی ما را تقویت کند و مردم را از نظر حسی و عاطفی بیشتر در کنار هم قرار دهد.»

وی ادامه داد: «در عرصه بین‌الملل هم آثاری که تولید شد، آثاری که عرضه شد و آثاری که در دست تولید است، به خوبی توانست این مقاومت را به جهان نشان دهد.»

معاون امور هنری وزارت فرهنگ با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های انیمیشن، فیلم کوتاه، موسیقی و هنرهای نمایشی گفت: «دوباره پی بردیم یکی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خوبی که در کشور ایجاد شده، ظرفیت هنر است؛ ظرفیتی که می‌توانیم به عنوان یک ظرفیت راهبردی همچنان روی آن حساب کنیم.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس بسیج مستضعفین، در ادامه این نشست با تشکر از هنرمندان و اساتید حاضر، سخنان خود را در دو محور «وعده صادق» و «نقش بسیج در عرصه هنر» بیان کرد.

وی با تأکید بر اینکه برای روایت یک حادثه نمی‌توان وقایع پیشینی و پسینی آن را نادیده گرفت، گفت: «اگر یک حادثه یا یک واقعه را بخواهیم به روایت بکشیم، نمی‌شود وقایع پیشینی و پسینی آن را در نظر نگرفت.»

طائب افزود: «در جنگ ادراکی و جنگ نرم، در تعریف جنگ نرم می‌گویند به‌کارگیری قدرت در عشق و نفرت نسبت به ارزش‌های خودی و بیگانه. دو کشوری که در تقابل هستند، در جنگ نظامی تلاش می‌کنند سرزمین و فضای یک کشور را بگیرند، اما در جنگ نرم به دنبال این هستند که اذهان فردی و جمعی آن کشور را صاحب شوند.»

وی توضیح داد: «اگر کسی بتواند جای عشق و نفرت نسبت به ارزش‌های خودی و بیگانه را عوض کند، می‌گوییم در این جنگ پیروز شده است. ما یک‌سری ارزش‌های ملی و دینی داریم و کشورهای حریف ما هم ارزش‌های ملی و دینی خودشان را دارند.»

طائب با اشاره به تلاش غرب برای تغییر این نسبت گفت: «در تقابل، غربی‌ها به دنبال این هستند که ارزش‌های فردی را بر ارزش‌های ملی و دینی سایر کشورها غلبه دهند. باید عشق به ارزش‌های ملی و دینی را تبدیل به نفرت و نفرت نسبت به ارزش‌های بیگانه را تبدیل به عشق کنند.»

وی با اشاره به مفهوم وطن‌دوستی ادامه داد: «حب‌الوطن من الایمان. وطن یعنی ارزش‌های آزادی و اعتقاد. ما نسبت به ظلم نفرت داریم. اگر ببینیم کودکی، یک کودک فلسطینی، توسط یک اسرائیلی مورد هدف قرار می‌گیرد، نباید بر اساس احساس غم افسرده شویم؛ بلکه باید حرکت کنیم و جلوی ظلم را بگیریم.»

طائب در ادامه با طرح این پرسش که «چگونه باید وعده صادق را در جنگ روایت‌ها روایت کنیم؟» گفت: «هالیوود را ببینید؛ همه رسانه‌ها دست اوست. انحصار اینترنت را در اختیار دارد. شما بستری به نام اینترنت دارید که زیرساختی برای ارتباطات، تبادل داده، فیلم و عکس است، اما آنها کنترل می‌کنند چه داده‌ای در این بستر عبور کند.»

وی افزود: «اسم آزادی را می‌آورند و می‌گویند آزادی بیان؛ اما آزادی، جاده یک ‌طرفه است. تو حق نداری در این بستر اینترنت داده بگذاری، حق نداری محتوایی بگذاری که روی کودک، زن یا جوان آمریکایی اثر بگذارد. حق نداری کودک‌کشی‌ای را که توسط آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود روایت کنی.»

طائب سپس به پیشینه تاریخی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «اگر بخواهیم پیشینه وعده صادق را روایت کنیم، یک پیشینه کوتاه داریم و یک پیشینه درازمدت. پیشینه درازمدت این است که اسرائیلی‌ها حدود ۷۵ سال پیش آمدند و خودشان را به عنوان یک ماشین جنگی در مقابل مردم غزه، لبنان و سوریه قرار دادند.»

وی عملیات طوفان الاقصی را نقطه‌ای برای شکستن ابهت رژیم صهیونیستی دانست و افزود: «جماعتی که دست خالی داشت، این ماشین جنگی را نشان داد که پوشالی است. در طوفان الاقصی از مرزی عبور کرد که چندین لایه دفاعی، برج‌های بلند، سیم‌های خاردار، شبکه فنی و دوربین داشت و وارد اسرائیل شد و ابهت اسرائیل را به هم ریخت.»

طائب ادامه داد: «وقتی ابهت شکسته شد، به کشتار جمعی روی آوردند.»

وی با اشاره به تاریخ شکل‌گیری رژیم صهیونیستی گفت: «حدود ۷۸ سال پیش یک مولود نامشروع به نام اسرائیل بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. در حالی که کشورهای منطقه یکی‌یکی مستقل شدند و سازمان ملل آنها را به رسمیت شناخت، به فلسطین که رسیدند، گفتند اینجا را تقسیم‌بندی می‌کنیم و یک پادگان درست می‌کنیم و از آن حمایت می‌کنیم.»

طائب در ادامه به تاریخ ۲۵۰ ساله آمریکا اشاره کرد و گفت: «۲۵۰ سال پیش آمریکا از تحت قیمومیت بریتانیا مستقل شد و منشور استقلال خود را ارائه کرد. ایالات مختلف با هم جنگ داشتند، اما یک ارتش واحد درست کردند، یک فرمانده واحد را پذیرفتند و آن فرمانده واحد تبدیل به نخستین رئیس‌جمهور آمریکا شد.»

وی افزود: «آمریکا در منشور استقلال خود ارزش‌هایی را تعریف کرد و با قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی تلاش کرد این ارزش‌ها را جهانی کند؛ یکی از آنها حقوق بشر بود.»

طائب با اشاره به وضعیت امروز آمریکا اظهار کرد: «امروز دانشگاه‌های بزرگ آمریکایی تجمع می‌کنند و می‌گویند شما در دانشگاه به ما حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک و حقوق حیوان را می‌گویید، اما چرا رئیس دانشگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهید و برکنار می‌کنید؟»

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای آمریکا در دهه‌های گذشته گفت: «سال ۲۰۰۰، ۲۵ سال پیش، استراتژی امنیت ملی آمریکا را ببینید. قرار بود تا سال ۲۰۲۵ دهکده ارتباطات به رهبری آمریکا تشکیل شود. قرار بود سال ۲۰۲۵ جشن پیروزی جهانی را بگیرند، اما جنگ‌های منطقه‌ای به وجود آمد و این روند به هم ریخت.»

طائب: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه یکپارچه شد

طائب در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: «ما در حال مذاکره بودیم. وسط مذاکره آمدند و زدند. به چه امیدی؟ به امید اینکه مقاومت ایران و تاب‌آوری ایران ضعیف شده و مقاومت نمی‌کند و تسلیم می‌شود.»

وی ادامه داد: «اما ملت ایران نشان داد ملت ایران است؛ یکپارچه شد. از این ملت، هر ایرانی یک بسیجی درمی‌آید.»

طائب با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز و مذاکرات پس از جنگ گفت: «گفتند جنگ را سه‌روزه یا شش‌هفته‌ای تمام می‌کنیم، نتوانستند و وارد آتش‌بس شدند. بعد گفتند مذاکره کنیم. وارد مذاکره شدیم و به تفاهم رسیدیم که مدیریت تردد در تنگه هرمز انجام شود و مسیر مبادلات به شرایط قبل از جنگ بازگردد.»

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای برهم زدن این روند گفت: «وقتی دیدند تنگه با مدیریت ایران دارد باز می‌شود، بازی را به هم زدند. آمدند با اسکورت کشتی‌ها عبور کنند و نتوانستند. بعد با اسکورت هوایی وارد شدند و برای یک شب عملیات، حدود ۱۰۰ فروند هواپیما و هلیکوپتر آوردند.»

رئیس بسیج مستضعفین با اشاره توان نظامی ایران گفت: «امروز می‌گویند نیروی هوایی ایران را نابود کردیم، نیروی دریایی را نابود کردیم. اما سؤال این است که اگر چنین است، چرا ۵۰۰ فروند هواپیما و بیش از ۶۰ فروند ناو جنگی آوردید و نتوانستید تنگه را باز کنید؟»

وی این مسئله را ناشی از مقاومت مردم ایران دانست و گفت: «یعنی به سد مقاومت این ملت خوردید. این سد و مقاومت ملت آن‌قدر محکم است که جواب نمی‌گیرید.»

طائب همچنین با اشاره به هزینه‌های نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: «این تجربه‌ای است که ۲۰ سال پیش هم اتفاق افتاد. بوش پدر گفت راهبرد تغییر را با عملیات در منطقه انجام می‌دهیم؛ افغانستان را می‌زنیم، عراق را می‌زنیم و دور تا دور ایران را ضعیف می‌کنیم.»

وی ادامه داد: «هفت سال در منطقه چرخیدند، دو سوم نیروهای آمریکایی در این منطقه بودند و هفت تریلیون دلار هزینه کردند و مجبور شدند بگذارند و بروند.»

طائب با مقایسه توان اقتصادی و نظامی طرفین گفت: «این بار هم همین اتفاق افتاد؛ ملتی که بودجه دفاعی‌اش از نظر دلاری یک رقم است، در مقابل دو ارتش ایستاد که بودجه نظامی یکی از آنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۲۴ میلیارد دلار بود.»

وی افزود: «در جنگ ۱۲ روزه، آمریکا ۱۱۵ میلیارد دلار متمم برای جنگ گذاشت و رقم به بالای یک تریلیون دلار رسید. اسرائیل هم که بودجه نظامی‌اش حدود ۴۷ میلیارد دلار بود، آمریکا در جنگ ما دو میلیارد دلار به آن کمک کرد.»

طائب: هنر باید از روایت پدافندی به تولید آفندی برسد

طائب در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش هنرمندان گفت: «حالا درباره هنر؛ تولید آفندی بکنید. تئاتر بسازید که ملت‌های دیگر آن را ببینند و ایستادگی و مقاومت ملت ایران و فرهنگ مقاومت را ببینند.»

وی افزود: «اینکه با دست خالی می‌شود یک نیروی مسلح با بودجه یک‌رقمی را در مقابل بودجه یک تریلیون دلاری بیش از آمریکایی‌ها در یک جنگ شدید قرار داد، باید روایت شود.»

طائب با تأکید بر اینکه هنرمندان باید واقعیت مقاومت مردم را به جهان منتقل کنند، گفت: «امروز ما نباید دوگانگی داشته باشیم. امروز همه هنرمندان ما در یک جبهه، جبهه ایران، قرار دارند. اگر کسی غفلت کرده و رفته در سرزمین دشمن، امروز پشیمان است؛ این هم باید برگردد به خاک خودش، از خاک خودش دفاع کند و برای وطنش موسیقی بسازد و برای وطنش اثر تولید کند.»

وی سپس سه محور اصلی نقش بسیج هنرمندان را تشریح کرد و گفت: «ما سه بحث داریم؛ یک، تربیت هنرمند؛ دو، تولید آثار هنری؛ سه، جهت‌گیری هنرمند و هنر.»

طائب ادامه داد: «اگر می‌گوییم سازمان بسیج هنرمندان داریم، باید چه کار کنیم؟ باید هنرمند در تراز انقلاب اسلامی و هنرمند مقاومتی تربیت کنیم.»

وی با تأکید بر مفهوم هنرمند مقاومتی گفت: «هنرمند مقاومتی، هنرمند مستضعف در همه جهان است؛ باید تصویر بسازد و این تصویر را برای آحاد انسان‌های آزاده جهان ارائه کند.»

طائب افزود: «این کار یک هنرمند آزاد است که بیاید این واقعیت را ببیند و با زبان هنر، با فیلم، تئاتر، هنرهای تجسمی، شعر، موسیقی و انواع ادبیات داستانی، در این جنگ نابرابر، مظلومیت ملت ایران را به جهان برساند.»

وی همچنین بر ضرورت روایت مظلومیت مردم منطقه تأکید کرد و گفت: «مظلومیت خانواده‌های غزه، لبنان، یمن، عراق و سوریه را به گوش جهانیان برساند. بیاید بگوید تو جنگ را شروع کردی؛ مرد و مردانه در جنگ که می‌خواهی شروع کنی، نیروی نظامی را بزن. چرا مدرسه را می‌زنی؟ چرا عروسی را می‌زنی؟ چرا بیمارستان کودکان را می‌زنی؟ کجای این جنگ برابر است؟»

طائب: امروز به تصویر نیاز نداریم، به «تولید فاخر» نیاز داریم

طائب با اشاره به اینکه مردم ایران در جنگ اخیر، بسیاری از وقایع را مستقیماً لمس کرده‌اند، گفت: امروز دیگر ملت ما نمی‌گوید به تصویر نیاز ندارد؛ ملت خودش دارد می‌بیند، لمس می‌کند و حس می‌کند. خانه کنار خودش را می‌بیند که مورد اصابت قرار گرفته، بیمارستان را می‌بیند که مورد اصابت قرار گرفته است.

طائب اقتصاد هنر را نیز یکی از مسائل مهم در این مسیر دانست و گفت: «آیا نباید درباره اقتصاد هنر فکر کرد؟ این مجالس برای همین است که درباره اقتصاد فکر کنیم. نمی‌شود اقتصاد هنر دست، خدای نکرده، دست مافیا باشد و بعد انتظار داشته باشید فیلم تولید شود.»

وی همچنین بر توجه به تربیت هنرمند تأکید کرد و افزود: «در حوزه تربیت باید فکر کنیم. وقتی می‌گوییم هنرمند در تراز می‌خواهیم، این هنرمند یعنی چه؟ از نظر اندیشه چگونه است؟»

طائب در پایان خطاب به مسئولان و هنرمندان گفت: «خواهش می‌کنم در این دوره جدید یک دایره را باز کنیم، آغوش را باز کنید برای هنرمندان و برویم به سمت اینکه از حالت ایستایی و پدافندی در عرصه هنر، به عرصه هنر در منطقه و جهان پیش برویم.»

وی این مسیر را دست‌نیافتنی ندانست و با اشاره به تجربه دفاعی کشور گفت: «هیچ اتفاق سختی نیست. هر موقع سخت است، به مقاومت ملت در حوزه دفاعی نگاه کنیم. به ما موشک دادند؟ به ما سیم خاردار ندادند، سلاح کلاس ندادند، تیر و گلوله و آرپی‌جی در جنگ ندادند، اما امروز می‌بینید مقاومت ملت چه شده است.»

طائب خاطرنشان کرد: «پیوند بین دانشگاه و حوزه دفاع، هسته‌های دانش‌بنیان و بهترین اختراعات را به وجود آورده و بهترین سلاح‌های دفاعی را که ملت بتواند از خودش دفاع کند، می‌سازند و تولید می‌کنند؛ دفاع همچنان باقی است.»