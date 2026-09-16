پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: حدود ۷۴۵ هزار دانشآموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: حدود ۷۴۵ هزار دانشآموز برای سال تحصیلی جدید ثبت نام کردند، جمعیت دانشآموزی استان امسال حدود ۱۲ هزار نفر رشد کرده است
صمیمی اضافه کرد: هماکنون ۱۶۰۰ کلاس درس در قالب ۲۹۱ پروژه در حال ساخت است.
به گفته وی میانگین سرانهٔ آموزشی استان حدود ۴ مترمربع است، در حالی که میانگین کشوری به ۵ مترمربع رسیده و ما حدود یک متر و ۴۰ سانتیمتر عقبتر هستیم.
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین افزود: در برخی شهرستانها مانند پیرانشهر این سرانه حدود ۳ و نیم مترمربع است و تراکم دانشآموزی و کلاسهای پرجمعیت در این مناطق وجود دارد.