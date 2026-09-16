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نشست شورای تخصصی ورزش معاونت صدای رسانه ملی با محوریت همافزایی و برنامهریزی برای پوشش خبری و تحلیلی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، به میزبانی رادیو ورزش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف حضور کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و تبیین سیاستهای رسانهای این رویداد بزرگ، به میزبانی رادیو ورزش برگزار شد.
در این نشست، علیاصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش و رئیس شورای تخصصی ورزش معاونت صدا، ضمن ارائه گزارشی از فرآیند برگزاری این دوره از بازیها، به تشریح رشتههای اعزامی و ظرفیتهای کاروان ورزشی ایران پرداخت.
وی با تأکید بر اهمیت این رویداد در تقویم ورزشی کشور، گفت: «بازیهای آسیایی ناگویا فرصتی مغتنم برای نمایش اقتدار ورزش ایران است. بر همین اساس، روایتگری هوشمندانه مسیر قهرمانی ورزشکاران و بازنمایی تلاشهای آنان در شرایط فعلی، از اولویتهای اصلی معاونت صدا خواهد بود.»
احمدی با اشاره به کارکردهای اجتماعی ورزش، افزود: «هدف ما فراتر از پوشش صرف نتایج است، معاونت صدا به دنبال تقویت انسجام ملی و ایجاد همدلی در جامعه از طریق روایت موفقیتها و تلاش ورزشکاران در عرصههای بینالمللی است.»
در این نشست خانم دکتر مریم جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک هم، به تبیین ابعاد نرم و فرهنگی این رویداد پرداخت. وی با تأکید بر ضرورت «روایت اول» در تولیدات رسانهای افزود: «رویدادهای ورزشی بزرگ، میدانی برای دیپلماسی فرهنگی هستند. رسانهها باید با نگاهی عمیقتر، علاوه بر نتایج فنی، به بسترسازی فرهنگی و انتقال ارزشهای اصیل ایرانی در حاشیه این مسابقات توجه ویژهای داشته باشند.»
در پایان این نشست، اعضای شورای تخصصی بر لزوم همافزایی میان شبکههای رادیویی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین رسانهای برای همراهی با کاروان اعزامی کشورمان تأکید کردند.