زهرا رئیسی دیدار تیم‌های گل گهر سیرجان و وارش نوشهر در هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان را سوت می‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار‌های هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.

بر این اساس زهرا رئیسی با کمک صفیه خلیلی، ثمین عموهادی و سمانه استانستی دیدار تیم‌های گل گهر سیرجان و وارش نوشهر در هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان را سوت می‌زند.

این دیدار روز جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی تیم گل گهر سیرجان برگزار خواهد شد.

تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵

گل گهر سیرجان – وارش نوشهر

زهرا رئیسی – صفیه خلیلی – ثمین عموهادی-سمانه استانستی

ناظر: سلطنت نوروزی

سنگین ماشین ایستا البرز - خاتون بم

زهرا غیاثوند – حدیثه مهدوی – سبا عیوضی – سلاله جوادی

ناظر: منصوره مشرفی پور

پرسپولیس تهران-آوا تهران

وجیهه رافتی جوان بخت – ژاله طوفان پور – ژیلا محرمی – غزاله عاطفی

ناظر: الهه کاظمی

سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی

مائده جعفری – فاطمه صالح آبادی – الهام آذرگشسب – فاطمه اسکندرزاده

ناظر: زهرا فروزنده

استقلال تهران-پالایش گاز ایلام

الهه سینکایی – بهاره سیفی نهاوندی -ساجده مهدیان – فاطمه بهرامی

ناظر: فاطمه نوذری