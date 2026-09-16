به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: اتاق بازرگانی استان در حوزه رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مسئولیت‌های اجتماعی، جزو پنج اتاق برتر کشور است.

مهران نجاتی افزود: این برتری با فعالیت ۱۳ تشکل و ۱۵ کمیسیون تخصصی که مانند اتاق فکر و بازوی اجرایی عمل می‌کنند، کسب شده است.

وی گفت: این دستاورد‌ها در دو محور اصلی پیشبرد امور بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی بود که بصورت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کارنامه بسیار موفقیت‌آمیزی در سطح ملی ثبت کرده است.

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نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان افزود: در حوادثی مانند آتش‌سوزی اسکله شهید رجایی، سیل و زلزله، اتاق بازرگانی همواره در کنار مردم بود و در حوزه درمان نیز اولویت آنها تجهیز همراه‌سرا در بیمارستان‌های شهید محمدی و کودکان، تأمین دستگاه‌های آنژیوگرافی، سونوگرافی و تجهیزات رفاهی بیماران است.

نجاتی به فعالیت‌های اقتصادی اتاق بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: چند سفر خارجی برای تسهیل ارتباط تجار ایرانی با سایر کشور‌ها برگزار شد که به منطقه خلیج فارس، اروپا و آمریکای جنوبی از جمله ونزوئلا بود.

وی با اشاره به سفر برنامه ریزی شده تجار ایرانی به قزاقستان در آبانماه افزود: با توجه به نقش حمل و نقل و کشاورزی، بندرعباس به‌عنوان دروازه ورودی اقتصاد ایران می‌تواند از کریدور شمالی به کشور‌های آسیای میانه متصل شود و هدف اصلی این سفر نیز تحقق همین پیوند است.

مهدی ترابی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان نیز از برگزاری سه رویداد بزرگ اقتصادی در ماه‌های آذر و دی ماه امسال خبر داد و گفت: این رویداد‌ها برگزاری همایش‌های اقتصاد دریا محور، نوسازی گرمسیری و خرما و تجلیل از پیشکسوتان فرهنگ و اقتصاد است.