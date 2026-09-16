به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی با اشاره به ضرورت خروج کشورمان از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای درشرایط کنونی، تصریح کرد:خروج ایران از NPT می‌تواند در شرایط فعلی به عنوان یک ابزار در برابر فشار‌های خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

وی بابیان اینکه عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای کشور هم حقوقی ایجاد می‌کند و هم تکالیفی افزود: ایران در سال‌های عضویت خود به تمام تعهداتش عمل کرده، اما در مواردی که باید از حقوق خود بهره برداری کند، انتظار بود طرف مقابل نیز وظایف خود را انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:اگر یک قرارداد یا تعهد دوطرفه باشد، یک طرف نمی‌تواند تمام تعهدات خود را انجام دهد و طرف مقابل هیچ گامی در جهت حقوق طرف نخست برندارد. به اعتقاد من، وقتی طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی‌کند، خروج از NPT به عنوان یک ابزار حقوقی در اختیار ایران قرار دارد و می‌تواند درباره زمان و نحوه استفاده از آن تصمیم گیری کند.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی بعد از جنگ ۱۲ روزه، تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مصوب کرد و بعد از آن نیز بازرسان آژانس به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران دسترسی سابق را نداشتند جز نیروگاه هسته‌ای بوشهر که شرایط متفاوتی دارد، اما درباره سایت‌های اصلی مانند نطنز، فردو و... شرایط متفاوت است.

اخلاقی امیری تاکید کرد:اگر طرف مقابل بخواهد اقدامات نظامی بیشتری انجام دهد، جمهوری اسلامی نیز ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها برای بازدارندگی استفاده کند و خروج از NPT نیز یکی از ابزار‌هایی است که در اختیار کشور قرار دارد و باید درباره آن در سطح حاکمیت تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به مصوبه خصمانه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خاطر نشان کرد: باتوجه به اثبات اتفاقات اخیر در آژانس ومصوبه سراسر خصمانه وبی منطق آن، به نظر لازم باشد که در اسرع وقت ازاین معاهده بین المللی خارج شویم و در همین راستا طرح سه فوریتی توسط نمایندگان مجلس آماده شده که با امضای جمعی از نمایندگان مجلس همراه شده و با نظر هیات رئیسه برای رای‌گیری به صحن خواهد آمد.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تغییر در دکترین دفاعی کشور، تصریح کرد: همچنان اعتقاد دارم که بهتر است هر چه زودتر آزمایش‌های لازم را برای ساخت سلاح هسته‌ای در کشور انجام دهیم، چراکه امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. علاوه بر آن امروزه داشتن سلاح اتمی برای مقابله با دشمنانی که زبان مذاکره وصلح را نمی‌فهمند ضرورتی اجتناب ناپذیر است.