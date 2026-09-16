استاندار لرستان در سیزدهمین رویداد گفتگوی اجتماعی با قهرمانان ورزشی، بر لزوم تدوین برنامه جامع ورزش قهرمانی برای حضور در رقابت‌های ملی، آسیایی و المپیک تأکید کرد و هیئت‌های ورزشی را از ورود به حواشی سیاسی برحذر داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار لرستان در سیزدهمین رویداد گفتگوی اجتماعی با قهرمانان ورزشی، با تأکید بر اینکه ورزش همگانی و قهرمانی باید به موازات هم در اولویت قرار گیرند، اظهار کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان موظف است برنامه راهبردی ورزش قهرمانی را جهت پیگیری و حمایت‌های هدفمند به استانداری ارائه کند.

سید سعید شاهرخی با اشاره به استعداد‌های ذاتی و جغرافیایی منطقه زاگرس در پرورش قهرمانان، افزود: ملاک ارزیابی مدیران، ارتقای جایگاه جامعه هدف است و نباید انرژی بخش ورزش صرف حواشی شود. رشد ورزش استان تنها با تمرکز بر تخصص و دوری از شعار محقق خواهد شد.

شاهرخی با تصریح اینکه هیئت‌های ورزشی جای کار سیاسی نیستند، تأکید کرد: نباید هیئت‌ها را به سمت سلیقه‌های سیاسی سوق داد؛ چرا که پایه رشد و موفقیت در ورزش، فعالیت تخصصی هیئت‌هاست.

استاندار لرستان ضمن تأکید بر حمایت از ورزشکاران و توسعه زیرساخت‌ها با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مسئولیت‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: از ورزش همگانی نیز نباید غفلت کرد؛ چرا که این حوزه بسترساز سلامت جامعه و شناسایی استعداد‌های قهرمانی است.