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همزمان با سفر وزیر نیرو به شهرستانهای جهرم و خفر، چندین طرح زیرساختی در حوزه آب و برق افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سفر وزیر نیرو به شهرستانهای جهرم و خفر، چندین طرح زیرساختی در حوزه آب و برق افتتاح و یا ساخت آنها آغاز شد.
ساخت پست برق ۶۶ کیلوولتیِ خفر با ظرفیت ۸۰ مگاولتآمپر با اعتبار هزار و ۵۰۰ همت و طرح توسعه شبکه جمعآوری فاضلاب این شهر با خط انتقالی به طول ۲۰ کیلومتر و اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز شد.
پست برق فوق توزیع جهرم با سرمایهگذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع افتتاح شد.
همچنین مرحله توسعه این ایستگاه که در حال ساخت است، سال آینده به بهره برداری میرسد.