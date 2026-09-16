به گزارش خبرگزاری صداوسیما،، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، در 2 هفته اکران خود بیش از 27 میلیارد فروش با بیش از 210 هزار مخاطب داشته باشد.

همچنین این فیلم در هفته دوم اکران خود نیز توانست راس جدول فروش را در اختیار بگیرد. این فیلم در دومین هفته اکران خود از سه شنبه 18 شهریور تا چهارشنبه 24 شهریور توانست فروشی بیش از 14 میلیارد و 850 میلیون تومان کسب کند.

این فیلم در جشنواره فجر نیز توانست بهترین فیلم از نگاه تماشاگران باشد و این روزها جلوتر از کمدی ها و فیلم های دیگر در صدر قرار گرفته است.

«اسکورت» یک اکشن جاده ای در بستری درام است که برای اولین بار سراغ زندگی پرریسک شوتی ها رفته است.

امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان بازیگران اسکورت هستند ‌.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سه سیمرغ از جمله بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.