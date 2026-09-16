به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید‌محمدرحیم مرتضوی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی منطقه گفت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشوری با حضور حدود ۲۰۰ نوجوان از استان‌های مختلف کشور برگزار شد که پس از بررسی شرایط و ضوابط، ۹۰ ورزشکار شامل ۵۰ پسر و ۴۰ دختر برای حضور در مرحله اصلی انتخاب شدند و در چهار رشته ورزشی به رقابت پرداختند.

شهردار منطقه۱۳ با اشاره به برخورداری بوستان جنگلی سرخه‌حصار از فضای طبیعی گسترده و مسیر‌های دوچرخه‌سواری افزود: برگزاری مسابقات مذکور در این بوستان، علاوه بر فراهم کردن فرصت حضور نوجوانان ورزشکار از استان‌های مختلف، ظرفیت‌های منطقه۱۳ در حوزه‌های ورزش، تفریح و گردشگری را معرفی می‌کند و می‌تواند زمینه تبدیل این بوستان به یکی از قطب‌های گردشگری و دوچرخه‌سواری پایتخت را فراهم کند.

در بخش تیمی دختران، تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد، خراسان جنوبی دوم شد و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش تیمی پسران نیز آذربایجان شرقی قهرمان شد، خراسان جنوبی به مقام دوم رسید و تهران در جایگاه سوم ایستاد.