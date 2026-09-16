در بوستان جنگلی سرخه حصار:
مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی کشوری در منطقه۱۳ برگزار شد
شهردار منطقه ۱۳ از برگزاری مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی کشور ویژه نوجوانان با حضور ورزشکاران ۲۰ استان کشور در بوستان جنگلی سرخه حصار تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سیدمحمدرحیم مرتضوی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی منطقه گفت: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشوری با حضور حدود ۲۰۰ نوجوان از استانهای مختلف کشور برگزار شد که پس از بررسی شرایط و ضوابط، ۹۰ ورزشکار شامل ۵۰ پسر و ۴۰ دختر برای حضور در مرحله اصلی انتخاب شدند و در چهار رشته ورزشی به رقابت پرداختند.
شهردار منطقه۱۳ با اشاره به برخورداری بوستان جنگلی سرخهحصار از فضای طبیعی گسترده و مسیرهای دوچرخهسواری افزود: برگزاری مسابقات مذکور در این بوستان، علاوه بر فراهم کردن فرصت حضور نوجوانان ورزشکار از استانهای مختلف، ظرفیتهای منطقه۱۳ در حوزههای ورزش، تفریح و گردشگری را معرفی میکند و میتواند زمینه تبدیل این بوستان به یکی از قطبهای گردشگری و دوچرخهسواری پایتخت را فراهم کند.
در بخش تیمی دختران، تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد، خراسان جنوبی دوم شد و آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش تیمی پسران نیز آذربایجان شرقی قهرمان شد، خراسان جنوبی به مقام دوم رسید و تهران در جایگاه سوم ایستاد.