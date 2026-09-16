پخش زنده
امروز: -
سخنگوی سپاه گفت: آمریکاییها برای جبران شکستهای خود، بخشهایی از فیلمهای مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار میدهند تا چنین صحنههایی را خلق کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین محبی در واکنش به روایت هالیوودی رسانههای آمریکایی درباره نجات یکی از خلبانان این رژیم در ایران تصریح کرد: آمریکا عادت دارد روایتهای هالیوودی ارائه کند.
وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون نیز رئیسجمهور آمریکا بارها در خیال خود و در فضای مجازی پیروز شده و ایران را شکست داده است. آمریکاییها برای جبران شکستهای خود، بخشهایی از فیلمهای مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار میدهند تا چنین صحنههایی را خلق کنند.
سخنگوی سپاه اضافه کرد: همزمان با انتشار این روایت، تصاویری نیز در برخی رسانهها منتشر شد که نشان میداد قطعات جنگنده F-15 هدفقرارگرفته در همان ایام، در داخل فرغون جمعآوری و حمل میشد. آمریکا بداند اینگونه روایتسازیها دیگر کهنه شده است و نمیتواند واقعیتهای میدان را تغییر دهد.