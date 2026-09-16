سخنگوی سپاه گفت: آمریکایی‌ها برای جبران شکست‌های خود، بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا چنین صحنه‌هایی را خلق کنند.

آمریکا به مونتاژ تصاویر و روایت‌سازی هالیوودی عادت دارد

آمریکا به مونتاژ تصاویر و روایت‌سازی هالیوودی عادت دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین محبی در واکنش به روایت هالیوودی رسانه‌های آمریکایی درباره نجات یکی از خلبانان این رژیم در ایران تصریح کرد: آمریکا عادت دارد روایت‌های هالیوودی ارائه کند.

وی افزود: از ابتدای جنگ تاکنون نیز رئیس‌جمهور آمریکا بارها در خیال خود و در فضای مجازی پیروز شده و ایران را شکست داده است. آمریکایی‌ها برای جبران شکست‌های خود، بخش‌هایی از فیلم‌های مربوط به مناطق و حوادث دیگر را کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا چنین صحنه‌هایی را خلق کنند.

سخنگوی سپاه اضافه کرد: هم‌زمان با انتشار این روایت، تصاویری نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد قطعات جنگنده F-15 هدف‌قرارگرفته در همان ایام، در داخل فرغون جمع‌آوری و حمل می‌شد. آمریکا بداند این‌گونه روایت‌سازی‌ها دیگر کهنه شده است و نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد.