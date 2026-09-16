تأکید استاندار لرستان بر نقش وکلا در رفع اختلافات و توسعه عدالت
استاندار لرستان در پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به میزبانی این استان، بر نقش ویژه وکلای دادگستری در رفع اختلاف، تحقق عدالت و تسهیلگری زندگی مردم، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استاندار لرستان در پنجاهوهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری در خرم آباد، کانون وکلای دادگستری را یکی از نهادهای تأثیرگذار در حل چالشهای اجتماعی خواند و اظهار کرد: لازم است اهمیت و جایگاه این نهاد بهطور جدی در جامعه تبیین و فرهنگسازی شود.
سید سعید شاهرخی با بیان اینکه برگزاری چنین همایشهایی نقش مؤثری در شناخت جایگاه واقعی کانون وکلا دارد، افزود: وکلا در کنار دستگاه قضا، تسهیلگر اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه هستند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه وکلا بخشی از بدنه نخبگانی استان محسوب میشوند، تصریح کرد: رشد و توسعه لرستان جز با تصمیمسازی و هدایت نخبگان محقق نمیشود و کانون وکلا با تلاش برای تحقق برابری و دوستی، جایگاه ویژهای در این میان دارند.
شاهرخی در پایان با اشاره به رویکرد ویژه دستگاه قضایی با تدبیر حجتالاسلام والمسلمین اژهای در سطح ملی و علی محمدی در استان، خاطرنشان کرد: این رویکرد فرصت نقشآفرینی ویژهای برای متخصصان جامعه وکالت و حقوقدانان ایجاد کرده است که به بسط عدالت در جامعه کمک میکند.