اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای، از اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواست با هماهنگی اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی، زمینه اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و ارائه تخفیف‌های ویژه را فراهم کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه اتاق اصناف ضمن تاکید بر لزوم همراهی شبکه صنفی کشور با اقشار مختلف جامعه وحضور فعال و مسئولانه اصناف در مدیریت و تنظیم بازار ، بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌های صنفی برای تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای مورد نیاز و کاهش فشار هزینه‌ای بر آنان تأکید شده است که در این راستا ضروری است اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده و ارائه تخفیف‌های ویژه ازسوی واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین از روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواسته شده ضمن برگزاری نشست‌های تخصصی با روسای اتحادیه‌های تحت پوشش و تبیین ضرورت موضوع، نسبت به اطلاع‌رسانی، ترغیب و هماهنگی با واحدهای صنفی برای مشارکت فعال در این طرح‌ها اقدام کنند.



این اقدام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت شبکه صنفی کشور در حمایت از قدرت خرید مردم و همراهی اصناف با اقشار مختلف جامعه دنبال می‌شود.