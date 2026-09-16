به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برداشت بیش از ۹۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول آفتابگردان آجیلی و روغنی از مزارع این استان در سال جاری خبر داد و گفت: آذربایجان‌غربی جایگاه خود را به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در کشور تثبیت کرده است.

محمد رضا اصغری اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۴۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت آفتابگردان آجیلی و یک هزار و ۳۵۰ هکتار نیز به کشت آفتابگردان روغنی اختصاص یافت که در نهایت منجر به تولید و برداشت این میزان محصول شد.

وی با اشاره به آمار تفکیکی تولید در استان افزود: از مجموع تولیدات، بیش از ۹۵ هزار و ۶۰۰ تن به آفتابگردان آجیلی و ۳ هزار و ۳۰۰ تن نیز به آفتابگردان روغنی اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در خصوص میانگین عملکرد این محصول در مزارع استان توضیح داد: متوسط عملکرد آفتابگردان آجیلی ۲ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم و آفتابگردان روغنی ۲ هزار و ۴۵۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد شده است.

اصغری با بیان اینکه شهرستان خوی پیشران تولید این محصول در استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در استان به شهرستان خوی با ۲۰ هزار و ۸۰۰ هکتار اختصاص دارد و شهرستان‌های نقده، پیرانشهر و چایپاره در رتبه‌های بعدی تولید این محصول قرار دارند.

وی در خصوص تنوع ارقام کشت شده در استان خاطرنشان کرد: کشاورزان آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده و هیبرید خارجی نظیر S ۳۰۰، S ۴۰۰، جی۱ (G ۱)، آفان و استریپ ۱ و همچنین ارقام باکیفیت محلی مانند «قلمی» و «دور سفید»، توانسته‌اند بهره‌وری مزارع را افزایش دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان یادآور شد: بخشی از محصول آفتابگردان آجیلی تولیدی در استان به مصرف داخلی می‌رسد و بخش قابل توجهی از آن پس از بسته‌بندی و فرآوری، به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود که این امر نقش مؤثری در رونق اقتصادی بخش کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.