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دهمین جشنواره ملی ورنی با حضور هنرمندان، بافندگان و فعالان این حوزه از ۹ استان در اهر شهر ملی ورنی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این جشنواره با هدف معرفی و پاسداشت هنر ـ صنعت ورنی و ایجاد زمینه برای عرضه توانمندیهای هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه برگزار میشود و فرصتی برای معرفی آثار، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با مخاطبان و فروش محصولات فراهم کرده است.
برگزاری این رویداد میتواند در کنار جنبههای فرهنگی و هنری، زمینهای برای رونق اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار فروش ورنی فراهم کند؛ هنری که بخش مهمی از هویت صنایعدستی منطقه ارسباران به شمار میرود.
پس از انتشار فراخوان دهمین جشنواره ملی ورنی ۱۳۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از مراحل داوری ۶ اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند؛ بهطوری که سه اثر در بخش رنگ و طرح و سه اثر در بخش بافت، عنوان برتر این دوره از جشنواره را به خود اختصاص دادند.
در این جشنواره همچنین آثار و تولیدات هنرمندان و فعالان حوزه ورنی در معرض دید و فروش قرار گرفته است و بازدیدکنندگان میتوانند با ظرفیتهای هنری و تولیدی این هنر اصیل آشنا شوند.
دهمین جشنواره ملی ورنی تا ۲۷ شهریورماه در سنگفرش شیخ شهابالدین محمود اهری شهر اهر برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ از این جشنواره بازدید کنند.