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وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف طرح «رویش» را هدایت بخشی از پساندازهای خارجشده از چرخه رسمی اقتصاد به سمت سرمایهگذاری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنی زاده در خصوص صندوق های سرمایه گذاری ارزی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت وزارت اقتصاد، با توجه به کاهش رشد سرمایهگذاری و تولید، عوامل مؤثر بر این روند مورد آسیبشناسی قرار گرفت. بخشی از این عوامل به شرایط بینالمللی و تحریمها و بخشی دیگر به مسائل داخلی، ساختارها و قوانین کشور مربوط بود.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای وزارت اقتصاد برای افزایش نرخ رشد سرمایهگذاری، طرح «رویش» و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی است. در سالهای اخیر، با وجود بالا بودن نرخ پسانداز در اقتصاد کشور، بخشی از این منابع به جای ورود به سرمایهگذاری، از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده است.
مدنی زاده افزود: از سوی دیگر، به دلیل شرایط سیاستهای ارزی، پولی و بانکی، بازدهی برخی ابزارهای رسمی پسانداز در مقاطعی کمتر از نرخ تورم بوده و همین مسئله باعث شده بخشی از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و رمزارزها حرکت کنند.
وزیر اقتصاد از اهداف طرح رویش گفت: یکی از اهداف طرح رویش، کاهش این فاصله و ایجاد ابزارهایی برای پوشش بخشی از ریسک سرمایهگذاران است تا منابعی که از چرخه اقتصاد خارج شدهاند، دوباره به مسیر سرمایهگذاری بازگردند.
وی افزود: در کنار جذب منابع مردم، مرحله بعدی هدایت این منابع به سمت پروژههای اقتصادی است. در همین چارچوب، انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار دارد تا صندوقهای ارزی بتوانند در طرح های دارای درآمد و بازدهی ارزی سرمایهگذاری کنند؛ طرح هایی که علاوه بر ایجاد بازدهی برای سرمایهگذاران، ظرفیت ارزآوری برای کشور نیز دارند.
مدنی زاده در ادامه بیان کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و جبران عقبماندگیهای تولید، علاوه بر استفاده از منابع داخلی، جذب سرمایه خارجی نیز اهمیت دارد. در همین زمینه، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.