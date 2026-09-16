به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما یکی از شهروندان برای تهیه پکیج گرمایشی در بازار دچار مشکل شده است . متن درخواست وی به این شرح هست :

با نگاهی به سایت‌های اینترنتی و گشت و گذاری در بازار متوجه می‌شویم که پیش از آغاز فصل سرما، بازار فروش پکیج گرمایشی آشفته‌تر از قبل است. فقط در طول هفته اخیر، بیش از ۲۰ میلیون تومن در پکیج ایران رادیاتور سری a۲۴ff افزایش وجود داشته و قیمت‌ها به صورت روزانه بالا و پایین می‌شوند؛ اما آنچه مشهود است تفاوت قیمت بین فروشندگان بدون نظارت است، زیرا در یک فروشگاه اینترنتی این پکیج ۷۶ تا ۸۳ در فروشگاه بعدی ۸۶ تا ۱۰۰ و در بعدی ۶۶ تا ۷۰ و در بازار نیز حدود ۶۹ میلیون به فروش می‌رسد. این درحالی است که برخی فروشندگان منتظر افزایش قیمت بیشتر برای فروش هستند و اکنون فروشی ندارند. آیا تمام این تفاوت‌ها به خاطر نوسانات دلار است یا ضعف نظارت و بازرسی بر قیمت ها؟ آن هم در یک برند ایرانی