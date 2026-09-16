به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یکی از اتباع ساکن کشورمان درباره تمدید گواهینامه رانندگی دچار مشکل شده و خواستار رسیدگی شده است

متن پیام وی به این شرح هست:

سلام و عرض ادب خدمت شما.

بنده اتباع افغانستان هستم مادرم و همسرم ایرانی می‌باشند

الان ۳ ماه من هر روز اداره گذرنامه میرم برای تمدید گواهینامه ولی متاسفانه موفق نمیشم اداره گذر نامه پاس میده دفتر کفالت دفتر کفالت هم میگه ما انجام نمی‌دهیم از شما خواهش میکنم شکایت بنده رو پخش کنید شاید یکی به دادم برسه گواهینامه دارم تاریخ گذشته نمیدونم چی کار کنم تو ۱ سال نصف سال فقط دنبال تمدید گواهینامه و تمدید اقامت هستم