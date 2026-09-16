به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در پی انتشار خبری مبنی بر آغاز اقدامات بورس کالای ایران برای طراحی و انتشار «اوراق سلف ارزی»، یادآور می‌شود که مطابق بند «ح» ماده ۴۴ قانون این بانک، تصویب دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی، منحصراً در صلاحیت هیئت عالی بانک مرکزی است.

بر این اساس، هرگونه اقدام در زمینه طراحی و انتشار این‌گونه ابزار‌ها باید در چارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی و با رعایت ترتیبات قانونی مقرر انجام شود. همچنین، بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.