در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰۰ بسته تحصیلی با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و کمیته امداد، بین دانش‌آموزان نیازمند در شمال کشور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۱۵۰۰ بسته تحصیلی با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و کمیته امداد، بین دانش‌آموزان نیازمند در شمال کشور توزیع شد.

رئیس منطقه عملیاتی نفت مازندران در آیین اهدای بسته‌های تحصیلی در بهشهر با اشاره به اختصاص اعتبار برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: ۱۵۰۰ بسته تحصیلی در راستای مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و با رویکرد کار جهادی در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد.

حمید مولایی از اجرای طرح‌های اجتماعی و خدماتی در مناطق روستایی خبر داد و افزود: ارائه خدمات دندانپزشکی در روستا‌های مازندران در سال گذشته انجام شد و اکنون این خدمات در استان گیلان در حال اجراست و در آینده نزدیک، خدمات دندانپزشکی در مازندران و گلستان نیز ادامه خواهد یافت.

مولایی با اشاره به اهمیت حمایت از زیرساخت‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: نوسازی و بازسازی مدارس استان مازندران نیز در قالب مسئولیت اجتماعی شرکت نفت خزر در دستور کار قرار خواهد گرفت.





۱۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی در طرح «مهرآموز» همراه نیازمندان شدند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران نیز در این آیین گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، جشن عاطفه‌ها با حضور مردم و مراکز نیکوکاری محله‌محور در سراسر استان برگزار می‌شود.

میثم معافی افزود: دانش‌آموزان خیر نیز در این حرکت نیکوکارانه پای کار آمده‌اند و ۱۰ هزار دانش‌آموز خیر و امدادیار دانش‌آموز در قالب طرح «مهرآموز» در مازندران به کمک دانش‌آموزان نیازمند شتافته‌اند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران این اقدام را زمینه‌ساز گسترش فرهنگ خیر و ایثار در میان نسل‌های مختلف دانست و اظهار کرد: این حرکت‌ها علاوه بر حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نسل آینده منتقل می‌کند.

معافی با قدردانی از همراهی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت خزر گفت: امروز در کنار مجموعه صنعت نفت هستیم؛ مجموعه‌ای که علاوه بر ایفای نقش در جنگ انرژی، در حوزه پیوست فرهنگی و مسئولیت اجتماعی نیز در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارد.