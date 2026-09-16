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استاندار مرکزی در چهل و سومین روز همت اقتصادی از سه واحدی تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی حاجی آباد و خیرآباد اراک بازدید و مشکلات خط تولید را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در چهل و سومین روز همت اقتصادی از سه واحدی تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی حاجی آباد و خیرآباد اراک بازدید و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی کرد.
مهدی زندیه وکیلی در جریان این بازدید حمایت هما جانبه از صنعتگران و تامین زیرساختهای لازم برای توسعه واحدهای تولیدی را از اولویت اصلی برنامههای استان عنوان کرد و گفت: صنعتگران استان با وجود شرایط جنگی و محدودیتهای ارزی و تامین مواد اولیه، با انگیزه بسیار بالا به فعالیت خود ادامه میدهند.
او گفت: این روحیه تلاش و خدمت به کشور نشان از تعهد تولید کنندگان و صنعتگران برای پیروزی در سنگر تولید است.
استاندار مرکزی افزود: در این بازدیدها، وضعیت واحدهای تولیدی که در جریان حمله دشمن آسیبهای جدی دیده بودند، بررسی شد که با همت صنعتگران، شاهد بازگشت آنها به چرخه تولید و حفظ فرصتهای شغلی هستیم.
زندیه وکیلی گفت: در این بازدیدها با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و روسای بانک ها، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی به صورت تخصصی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع اتخاذ شد.
او افزود: تخصیص ارز، مسائل مربوط با بیمه تامین اجتماعی و برای رفع چالشهای پیش روی این واحدها تصمیم گیریهای لازم انجام شد و انتظار میرود با پیگیریها مسئولان و فرماندار این مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن به طور کامل مرتفع شود.