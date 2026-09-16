سرلشکر حاتمی در پیامی با تجلیل از ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، تأکید کرد: این حضور جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در ۲۰۰ شب متوالی را جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور آگاهانه، بصیرتمند و دشمن‌شکن ملت بزرگ ایران در دویست شب متوالی، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، همبستگی و عزم ملی و تجلی استحکام ساخت درونی قدرت جمهوری اسلامی ایران است. این حضور باشکوه، که در خونخواهی امام شهید، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت و پشتیبانی از نیرو‌های مسلح قهرمان کشور تبلور یافته، بار دیگر عمق پیوند ناگسستنی ملت و نظام را به نمایش گذاشت.

اجتماعات پرشور و شبانه مردم ولایتمدار و بصیر ایران، پیام روشنی برای دشمنان این مرزوبوم داشت؛ ملتی که در سخت‌ترین میدان‌ها با وحدت و ایستادگی در صحنه حاضر است، اجازه نخواهد داد محاسبات و طراحی‌های دشمنان علیه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی به نتیجه برسد. این حضور تاریخی، محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد قدرت واقعی ایران، در کنار توان دفاعی و بازدارندگی نیرو‌های مسلح، در ایمان، وحدت و اراده ملت بزرگ ایران ریشه دارد.

اینجانب ضمن تجلیل و تکریم از این حضور آگاهانه و مسئولانه، در برابر عظمت ملت شریف ایران سر تعظیم فرود می‌آورم و اطمینان دارم ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیرو‌های مسلح، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا و با پشتوانه ملت عزیز، همچون گذشته با اقتدار از امنیت، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی پاسداری خواهند کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی