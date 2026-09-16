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معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بر تسریع در ثبت نام دانش آموزان در مدارس و ثبت سفارش کتابهای درسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سیاحی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان، جمعیت دانش آموزی خوزستان را حدود یک و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در سامانه سیدا ثبت نام کردهاند.
وی افزود: ۱۰۰ هزار نفر باقیمانده بعد از امتحانهای شهریورماه و مشخص شدن پایه تحصیلی، در روزهای آینده ثبت نام خواهند کرد.
سیاحی درخصوص ثبت نام کتابهای درسی میگوید: حدود یک میلیون و ۶۰ هزار نفر از دانش آموزان در استان خوزستان نسبت به ثبت نام کتاب اقدام کردهاند و تاکید میشود تعداد باقیمانده دانش آموزان در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در مدارس و ثبت نام کتابهای درسی اقدام کنند.