در حالی که برای فراخوان سال ۱۴۰۱ در سال گذشته و برای فراخوان ۱۴۰۳ در سال جاری ردیف‌های استخدامی صادر شده است، اعضای هیئت علمی فراخوان ۱۴۰۲ و برخی اعضای فراخوان ۹۹ تا ۱۴۰۲ همچنان با مشکلات مواجه هستند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بسیاری از اعضای هیئت علمی پذیرفته‌شده در فراخوان ملی جذب سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از گذشت سال‌ها همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند؛ وضعیتی که موجب ایجاد نگرانی و مشکلات جدی علمی و معیشتی و اجتماعی برای جمعی از نیرو‌های علمی کشور شده است.

این افراد اعلام کردند با اعتماد به فراخوان رسمی و ملی جذب اعضای هیئت علمی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده، در این فرآیند شرکت کرده و مراحل مختلف ارزیابی علمی، مصاحبه و بررسی‌های مربوطه را طی کردند.

با این حال، پس از تغییر ناگهانی دولت و شهادت آیت‌الله رئیسی، در برخی دانشگاه‌ها روند جذب با وقفه مواجه شد و حتی برخی مراکز مجدداً اقدام به برگزاری فرآیند‌های مصاحبه کردند. در نهایت، پس از گذشت نزدیک به دو سال از زمان فراخوان ۱۴۰۲، تعدادی از پذیرفته‌شدگان در سال ۱۴۰۳ موفق به دریافت ابلاغ رأی شدند؛ اما این مسیر نیز با موانعی همچون نبود مجوز استخدامی دانشگاه‌ها، عدم تطابق رشته‌ها و سایر مسائل اداری همراه شد و تاکنون بسیاری از این افراد در وضعیت بلاتکلیفی باقی مانده‌اند.

در حالی که برای فراخوان سال ۱۴۰۱ در سال گذشته و برای فراخوان ۱۴۰۳ در سال جاری ردیف‌های استخدامی صادر شده است، اعضای هیئت علمی فراخوان ۱۴۰۲ و برخی اعضای فراخوان ۹۹ تا ۱۴۰۱، همچنان با مشکلات متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و پرونده آنان هر روز با چالش جدیدی مواجه می‌شود. در حال حاضر روند کاری به سازمان برنامه و بودجه رسیده و این افراد در انتظار تصمیم‌گیری و اقدام نهایی مسئولان مربوطه هستند.

این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از پذیرفته‌شدگان، با اتکا به نتیجه این فراخوان، از مشاغل قبلی خود استعفا داده‌اند، برخی به شهر‌های دیگر نقل مکان کرده‌اند و برای آغاز فعالیت علمی و دانشگاهی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اما در تمام این مدت، هیچ تعهد مشخصی از سوی دستگاه‌های مسئول نسبت به وضعیت شغلی و آینده آنان ایجاد نشده است.

با وجود اظهارات برخی مسئولان درباره پیگیری و حل مشکل ردیف استخدامی، واقعیت موجود نشان می‌دهد که مشکل این گروه همچنان پابرجاست و تاکنون اقدام عملی و نهایی برای رفع آن صورت نگرفته است.

با توجه به نزدیک بودن آغاز ترم تحصیلی جدید و شروع فعالیت دانشگاه‌ها، انتظار می‌رود مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه و اداری استخدامی و سایر نهاد‌های مرتبط با اولویت و فوریت لازم نسبت به تعیین تکلیف این اعضای هیئت علمی اقدام کنند تا بیش از این سرمایه‌های علمی کشور در وضعیت بلاتکلیفی و سرخوردگی باقی نمانند.

اخیرا عباسپور، نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیئت علمی؛ گزارشی از روند اختصاص ردیف‌های استخدامی به پذیرفته‌شدگان فراخوان‌های سال‌های گذشته ارائه و اعلام کرده بود که مغایرت‌های مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده است تا تأیید اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد.

وی همچنین با اشاره به وجود ۱۲ مدل موضوع در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرده بود که این موارد حل شده و تنها تخصیص ردیف استخدامی بورسیه‌ها به‌صورت جداگانه در دستور کار قرار گرفته است.