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رئیس سازمان بورس گفت: صندوقهای سرمایه گذاری ارزی با جذب منابع ارزی، مسیر تأمین مالی طرحهای دارای درآمد ارزی در بخشهایی مانند گاز، معدن و پتروشیمی را هموار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الله صیدی در خصوص صندوق های سرمایه گذاری ارزی اظهار کرد: طرح «رویش» با هدف توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی و تنوعبخشی به بازار سرمایه در حال اجراست و صندوق سرمایهگذاری ارزی یکی از ابزارهای این طرح است.
رئیس سازمان بورس در ادامه بیان کرد: با وجود محدودیتهای ناشی از تحریم، حجم تجارت خارجی کشور در سالهای اخیر به طور میانگین بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده و بخشی از منابع ارزی نیز خارج از چرخه رسمی اقتصاد، در اختیار مردم قرار دارد.
صیدی در خصوص تامین مالی این صندوق ها گفت: در همین چارچوب، در سازمان بورس تاکنون دو مجوز برای راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی صادر شده که پذیرهنویسی یکی از آنها نیز آغاز شده است. این روند با توجه به تقاضای بخشی از سرمایهگذاران برای تنوعبخشی به داراییها و تبدیل بخشی از سرمایه به ارز، در ماههای آینده توسعه پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: برنامه سازمان بورس، حرکت از صندوقهای ارزی به سمت تأمین مالی طرح های ارزی است؛ طرح هایی در حوزههایی مانند فشارافزایی میدانهای گازی، معدن و پتروشیمی که درآمد ارزی دارند. همچنین ابزارهایی مانند اوراق سلف ارزی در بورس کالا میتواند برای تأمین ارز مورد نیاز برخی طرح ها و کالاها مورد استفاده قرار گیرد.