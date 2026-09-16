به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید دهقان‌لو در نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای عملیاتی برای حضور موفق روستاهای استان سمنان در یازدهمین جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب» که با حضور علیرضا شاه‌حسینی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان سمنان، احمد خرم فرماندار شهرستان میامی و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان و دهیاران ۶ روستای استان برگزار شد اظهار کرد: روستاهای این استان از ظرفیت‌های متعدد و متنوعی در حوزه‌های مختلف برخوردارند.

وی ادامه داد: لاسجرد، مومن‌آباد، فولادمحله، دروار، یونس‌آباد و نردین ۶ روستای معرفی‌شده استان سمنان برای حضور در یازدهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، ضمن قدردانی از حضور مسئولان و نمایندگان روستاهای نامزد، از فرماندار شهرستان میامی خواست: با پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات ویژه حوزه کتابخانه‌های عمومی، زمینه اجرای طرح بازطراحی کتابخانه منتخب شهرستان را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، خیرین و مجموعه‌های فرهنگی برای تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های ترویج کتابخوانی در روستاهای استان تأکید و تصریح کرد: کتاب و کتابخوانی از مخاطبان زیادی در مناطق روستایی برخوردار است.

احمد خرم، فرماندار شهرستان میامی نیز با ابراز خرسندی از اقدامات انجام‌شده در کتابخانه مرکزی سمنان، این اقدامات را ارزشمند دانست و بر ضرورت استفاده از این تجربه در کتابخانه‌های عمومی شهرستان میامی تأکید کرد.

وی، خواستار بازطراحی و بهسازی کتابخانه منتخب شهرستان میامی شد و گفت: بازطراحی این کتابخانه عمومی می‌تواند به ایجاد فضایی جذاب‌تر و متناسب با نیازهای مخاطبان کتاب در میامی کمک کند.

فرماندار شهرستان میامی با اشاره به غنای بالای فرهنگ کتابخوانی در استان سمنان تاکید کرد: کتابخانه‌های عمومی می‌توانند نقش مهمی در رشد و توسعه محلی ایفا کنند.

علیرضا شاه‌حسینی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان سمنان نیز با تشریح شاخص‌های ارزیابی جشنواره «روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، بر ضرورت اجرای برنامه‌های خلاقانه، مستمر و متناسب با ظرفیت‌های بومی روستاها تأکید کرد.

وی از نمایندگان روستاهای نامزد درخواست کرد تا با فعال‌سازی ظرفیت دهیاری‌ها، مدارس، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی، برنامه‌های کتاب‌محور را در کتابخانه‌های روستایی توسعه دهند.

نمایندگان شش روستای لاسجرد، مومن‌آباد، فولادمحله، دروار، یونس‌آباد و نردین نیز به ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده حوزه کتاب و کتابخوانی در روستاهای خود پرداختند.