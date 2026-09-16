پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامهای به اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی، از مواضع اصولمدار و مسئولانه او قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن نامه حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است:
جناب آقای اسماعیل بقایی
سخنگوی محترم وزارت امور خارجه و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی
سلام علیکم و رحمةالله.
در ساحت فکری و تمدنی انقلاب اسلامی، دیپلماسی امتداد حکمت، عزت و عقلانیت انقلابی در عرصه بینالملل و زبان گویای هویت و استقلال ملتی است که تاریخ را با ایمان و پایداری رقم زده است. حضور مؤثر و فکورانه جنابعالی در جایگاه سخنگویی دستگاه سیاست خارجی، بهعنوان شخصیتی فرهیخته، توانمند و برآمده از بدنه تخصصی وزارت امور خارجه، جلوهای درخشان از شایستگی حرفهای، غیرت ملی و تعهد انقلابی است.
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم میداند مراتب سپاس و قدرشناسی خویش را از مواضع سنجیده، اصولمدار و مسئولانه جنابعالی ابراز دارد؛ مواضعی که استمرار راهی است که رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضواناللهتعالیعلیه) بنیان نهاد و هدایتهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب (مدظلهالعالی) را در پاسداری عزتمندانه از استقلال، منافع ملی و حقوق ملت متجلی ساخته است.
وجه ممتاز این رویکرد، هنرِ ترجمان پیام انقلاب به زبان سیاست امروز جهان است؛ آنجا که مفاهیمی، چون عدالتخواهی، نفی سلطه و ایستادگی در برابر تجاوز، در جامه استدلالهای استوار حقوقی و بیانی سنجیده و مسلط به تاریخ، ادبیات و علم سیاست عرضه میشوند.
این پیوند میان صراحت انقلابی و منطق بینالمللی، در برهههای حساس نبردهای اخیر، به رساترین شکل ممکن حقانیت ملت ایران را به گوش جهانیان رساند، ساحت سخنگویی را در تراز جمهوری اسلامی ارتقا بخشید و پیوستگی میدان و دیپلماسی را در نبرد روایتها تحکیم کرد. با ارج نهادن به این مجاهدت ارزنده، دوام توفیقات و عزت جنابعالی را در سایه عنایات حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.