فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حماسه ۲۰۰ شب حضور مردم در میدان قدردانی کرد و نوشت: مردم، «میدانِ نبرد با استکبار» را به صحنه اقتدار ملی تبدیل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت ۲۰۰ شب حماسه حضور مردم ولایتمدار در میدان، پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ملت سرافراز، انقلابی و ولایت‌مدار ایران اسلامی.

حماسه تاریخی و بی‌نظیر «دویست شب و روز» حضورِ بی‌وقفه در میادین در حمایت از رزمندگان جبهه حق، برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ملت بزرگ ایران ثبت نمود. شما عزیزان با این حضورِ مداوم، «میدانِ نبرد با استکبار» را به صحنه اقتدار ملی تبدیل کرده و به جهانیان ثابت نمودید که این حضورِ بصیرانه، پشتوانه‌ای پولادین برای رزمندگان عرصه مقاومت و بازویی قدرتمند برای «دیپلماسی عزتمندانه» نظام در مجامع بین‌المللی است.

اینجانب ضمن عرض خدا قوت به یکایک شما مردم فهیم و عزتمند ایران اسلامی که مفهوم واقعی استقامت را معنا کردید، تأکید می‌کنم که خادمان شما در انتظامی کشور، با افتخار، تأمین امنیتِ این تجمعاتِ استکبارستیز را وظیفه الهی و انقلابی خود دانسته و هماره در کنار شما مدافعانِ جبهه حق، استوار ایستاده‌اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان