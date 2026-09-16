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مدیر صندوق ارزی گفت: نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور، با ارز منتخب دلار فعالیت میکند؛ صندوقی که با نظارت سازمان بورس و بانک مرکزی، امکان ورود منابع ارزی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت طرحهای مولد و صادراتمحور را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، افشار سرکانیان در خصوص صندوق های سرمایه گذاری ارزی اظهار کرد: صندوق سرمایهگذاری ارزی، یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس است و بانک مرکزی نیز بر عملیات آن، در چارچوب دستورالعملهای مصوب، نظارت دارد؛ بنابراین فعالیت این صندوق تحت نظارت بازار پول و سرمایه انجام میشود.
مدیر صندوق ارزی در ادامه بیان کرد: ارز منتخب این صندوق، دلار است و تمامی داراییها و سرمایهگذاریهای صندوق باید بر مبنای همین ارز انجام شود. حداقل میزان سرمایهگذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ۱۰۰ دلار تعیین شده و هر سرمایهگذار نیز میتواند حداکثر ۵ درصد از واحدهای صندوق، معادل ۵۰۰ هزار دلار، را در اختیار داشته باشد.
سرکانیان گفت: سرمایهگذاران میتوانند منابع ارزی خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی وارد صندوق کنند و این منابع، در چارچوب ضوابط صندوق، به سمت پروژههای مولد و صادراتمحور و همچنین بخشهای دارای نیاز اساسی در اقتصاد کشور هدایت میشود.