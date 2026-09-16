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در آستانه بازگشایی مدارس پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان با عنوان" آینده ساز باشیم" امروز در استان کردستان برگزار شد..
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اظهار کرد: امسال برای دسترسی بهتر خیرین و نیکوکاران به پایگاههای جمعآوری کمکها، برنامهریزیها در سه مرحله اجرایی شده است.
طوسی افزود: در مرحله نخست، پایگاههای کمیته امداد در میادین و معابر اصلی تمامی شهرهای استان مستقر شدهاند، روز جمعه این جشن در مصلاهای نماز جمعه و هفته اول مهر نیز در سطح مدارس استان برگزار خواهد شد تا دانشآموزان مدارس نیز به پویش همدلی بپیوندند.