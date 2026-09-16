به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان اظهار کرد: امسال برای دسترسی بهتر خیرین و نیکوکاران به پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ها، برنامه‌ریزی‌ها در سه مرحله اجرایی شده است.

طوسی افزود: در مرحله نخست، پایگاه‌های کمیته امداد در میادین و معابر اصلی تمامی شهر‌های استان مستقر شده‌اند، روز جمعه این جشن در مصلا‌های نماز جمعه و هفته اول مهر نیز در سطح مدارس استان برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان مدارس نیز به پویش همدلی بپیوندند.