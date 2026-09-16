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در نشست بررسی ظرفیتهای توسعه گردشگری دسترسپذیر و مناسبسازی خدمات گردشگری برای افراد دارای معلولیت، بر تقویت همکاری میان معاونت گردشگری و سازمان بهزیستی، تمدید تفاهمنامه مشترک دو دستگاه و تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی و اعطای نشان دسترسپذیری به تأسیسات گردشگری تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، نشست بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فراگیر و بهرهمندی سالمندان و افراد دارای معلولیت از ظرفیتهای گردشگری کشور در معاونت گردشگری برگزار شد، حاضران بر ضرورت استمرار اقدامات حمایتی و اجرایی در این حوزه تأکید کردند.
در این نشست، انجام اقدامات لازم برای تقویت، تمدید و امضای تفاهمنامه میان معاونت گردشگری و سازمان بهزیستی کشور در هفته گردشگری سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید؛ تفاهمنامهای که با هدف تقویت همکاریهای مشترک و پیگیری برنامههای مرتبط با گردشگری دسترسپذیر دنبال خواهد شد.
همچنین اعضای جلسه با اشاره به شرایط منطقه جنوب شرق کشور و آسیبهای جدی ناشی از جنگ تحمیلی، بر برگزاری مسابقه «طعم امید ۷» به صورت حمایت از بخش خصوصی و فعالان این عرصه با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود در این منطقه تأکید و با اجرای آن موافقت کردند.
یکی دیگر از مصوبات این نشست، تشکیل کارگروه تخصصی مشترک برای بررسی امکان و نحوه اعطای نشان دسترسیپذیری به تأسیسات گردشگری بود. این کارگروه با مشارکت دفتر توسعه گردشگری داخلی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، ادارهکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، دفتر سرمایهگذاری و فعالان این حوزه تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی ضوابط و الزامات، زمینه اجرای عملیاتی استانداردهای دسترسپذیری در تأسیسات گردشگری فراهم شود.
در ادامه، بر ضرورت توجه به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برنامههای مرتبط با «طعم امید» و پیگیری نحوه ثبت جهانی، آسیایی، منطقهای و کشوری این مسابقات نیز تأکید شد.
در بخش دیگری از این نشست، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری کشور، با اشاره به تجربههای مدیریتی خود در حوزههای مختلف و سوابق فعالیت در سازمان بهزیستی، بر اهمیت توجه مستمر به حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد.
وی با یادآوری روند تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶، بر ضرورت تقویت و استمرار اقدامات حمایتی و آموزشی در حوزه گردشگری تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای مختلف کشور و اجرای برنامههای آموزشی میتواند به تغییر نگرش و ارتقای مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت در حوزه گردشگری کمک کند.
بر اساس مصوبات این نشست، موضوع گردشگری دسترسپذیر و مناسبسازی خدمات و زیرساختهای گردشگری بهعنوان یکی از محورهای همکاری مشترک میان دستگاههای مرتبط، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.