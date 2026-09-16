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پیکر پدر شهید احمد حسن پور از شهدای هشت سال دفاع مقدس پس از تشییع بر دوش مردم ولایتمدار شهرستان اهر در گلزار مطهر شهدا در قطعه پدران و مادران شهدا به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرحوم حاج نوروز حسنپور امروز به علت کهولن سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.
شهید احمد حسنپور دهم مرداد ۱۳۴۱ در روستای گلجه از توابع شهرستان اهر متولد شد. وی به عنوان پاسدار در جبهههای دفاع مقدس حضور یافت و بیستوچهارم اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای شهر اهر قرار دارد.