معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری از تدوین پیش‌نویس «سند ملی حمایت و صیانت از نهاد وکالت» خبر داد و گفت: این سند با هدف حفظ استقلال، خودانتظامی و اخلاق حرفه‌ای نهاد وکالت و تضمین دسترسی مردم به دادرسی منصفانه تدوین شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پنجاه‌وهفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خرم‌آباد اظهار کرد: در دو سال گذشته با برگزاری نشست‌های مختلف با کانون‌های وکلا، حدود ۷۴ مسئله شناسایی و در نهایت این موارد به ۱۲ مسئله کلان تبدیل شد.

سیدمحمدمهدی غمامی افزود: پس از انجام مطالعات تطبیقی، ضرورت تدوین سندی ملی برای حمایت و صیانت از جایگاه نهاد وکالت مورد توجه قرار گرفت و پیش‌نویس این سند در چهار بند اصلی و حدود ۱۴ عنوان فرعی تهیه شد.

غمامی گفت: حفظ استقلال و حرمت نهاد وکالت، خودانتظامی، اخلاق حرفه‌ای، دسترسی مردم به دادرسی منصفانه، برخورداری از وکلای توانمند و جلوگیری از مقررات آسیب‌زا به ساختار نهاد وکالت از محور‌های اصلی این سند است.

وی با اشاره به ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به حوزه وکالت افزود: آینده حرفه وکالت و موضوع دسترسی مردم به عدالت نیز باید متناسب با تحولات جدید مورد توجه قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری همچنین از پیش‌بینی سازوکار پایش اجرای سند خبر داد و گفت: این سازوکار با هدف ارزیابی اجرای اصول سند و با استفاده از ظرفیت کانون‌های وکلا و اتحادیه پیش‌بینی شده و به معنای ایجاد یا ادغام ساختار جدید برای کانون‌ها نیست.

غمامی از کانون‌های وکلای سراسر کشور خواست دیدگاه‌های خود را درباره پیش‌نویس سند ارائه کنند و افزود: وزارت دادگستری آماده استفاده بیشتر از ظرفیت حقوقدانان و وکلا در تدوین لوایح، مقررات و سیاست‌های حقوقی کشور است.

وی همچنین به پیگیری موضوعاتی از جمله اصلاح اساسنامه صندوق حمایت وکلا، بیمه پایه وکلا، لایحه حقوق عامه و لایحه آزادی‌ها و آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

پنجاه‌وهفتمین همایش اسکودا با حضور رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، دانشگاهی و پیشکسوتان جامعه وکالت به مدت دو روز در خرم‌آباد برگزار می‌شود.