تیم‌های برتر سی‌ودومین دوره مسابقات رفاقت مهر و چهاردهمین دوره المپیاد دادرس در بخش دختران در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.

برترین‌های مسابقات رفاقت مهر و دادرس در چهارمحال و بختیاری

برترین‌های مسابقات رفاقت مهر و دادرس در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: در پایان رقابت‌های چهاردهمین دوره المپیاد آماده «دادرس» تیم شهرکرد عنوان نخست را کسب کرد و تیم‌های بروجن و خانمیرزا به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی افزود: درمسابقات «رفاقت مهر» نیز تیم بروجن مقام نخست را به دست آورد و تیم شهرکرد مقام دوم و اردل مقام سوم را کسب کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: این مسابقات با حضور تیم‌های منتخب ۱۱ شهرستان و با هدف سنجش و ارتقای توانمندی‌های امدادی، تقویت کار گروهی و افزایش آمادگی دانش‌آموزان و اعضای جوان هلال‌احمر برگزار شد.