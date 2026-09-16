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تیمهای برتر سیودومین دوره مسابقات رفاقت مهر و چهاردهمین دوره المپیاد دادرس در بخش دختران در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: در پایان رقابتهای چهاردهمین دوره المپیاد آماده «دادرس» تیم شهرکرد عنوان نخست را کسب کرد و تیمهای بروجن و خانمیرزا به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
وی افزود: درمسابقات «رفاقت مهر» نیز تیم بروجن مقام نخست را به دست آورد و تیم شهرکرد مقام دوم و اردل مقام سوم را کسب کردند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: این مسابقات با حضور تیمهای منتخب ۱۱ شهرستان و با هدف سنجش و ارتقای توانمندیهای امدادی، تقویت کار گروهی و افزایش آمادگی دانشآموزان و اعضای جوان هلالاحمر برگزار شد.