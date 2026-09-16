مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: در عملیات مشترک کارکنان این شرکت و نیروی انتظامی، یک محموله قاچاق گازوئیل به میزان هزار و ۳۳۷ لیتر در محدوده شهرستان دشت آزادگان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: در عملیاتی مشترک و موفقیت‌آمیز، کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز و نیروی انتظامی، موفق به کشف یک محموله قاچاق گازوئیل به میزان هزار و ۳۳۷ لیتر در محدوده دشت آزادگان شدند.

وی افزود: این محموله پس از کشف، جهت اقدامات قانونی و پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی، به مخازن تأسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل و در آنجا به‌طور کامل تخلیه شد.

ایدون تصریح کرد: شایان ذکر است مجموع سوخت قاچاق کشف شده در این منطقه از ابتدای امسال تا کنون به ۳۷۷ هزار و ۷۴۳ لیتر رسیده است.