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اسامی فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی حاضر در سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بخش از مجموع ۲۸۳ اثر رسیده به دبیرخانه، ۲۶ اثر به مسابقه فیلمهای کوتاه پویانمایی و هوش مصنوعی راه یافت که اسامی آنها به شرح زیر است:
۱) «آنجا که صبح میماند» به کارگردانی و تهیهکنندگی فرزانه قبادی
2) «آنی و مانی (کدو تنبل)» در قالب سریال به کارگردانی محمدعلی بصیرینیک و تهیهکنندگی ناصر جاهدنیا، محصول مرکز پویانمایی صبا
3) «ببعی و معمای نان ساندویچی» در قالب سریال به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیهکنندگی محمدمهدی مشکوری، محصول مرکز اوج کودک و نوجوان و شبکه نهال
4) «بستنی شور» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی مهدی جعفری و تهیهکنندگی میثم نورانی
5) «بلوط دوم» به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیهکنندگی علی رئیسی و محصول صدا و سیمای مرکز اصفهان
6) «بهترین دشمن» به کارگردانی امیرعلی صفاری و تهیهکنندگی انجمن سینمای جوانان ایران، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شاهرود
7) «پنجرههای آفتابی» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیهکنندگی گلاره رنجبر
8) «تالاب» به کارگردانی فاطمه محمدخلفی و تهیهکنندگی مریم محمدخلفی
9) «جعبه سفید» به کارگردانی نرگس اسداللهی و تهیهکنندگی نرگس اسداللهی و رضا سربخش
10) «چیا (شاخهای بلند)» در قالب سریال به کارگردانی امیر سحرخیز، هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی و تهیهکنندگی امیر سحرخیز، محصول مرکز پویانمایی صبا
11) «حیدر نام من است» به کارگردانی و تهیهکنندگی عطا پناهی، محصول استودیو بادبان
12) «خال خالی» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی پدرام بهرامی و تهیهکنندگی عطا پناهی، محصول استودیو بادبان
13) «رابی و روبی (نَه)» در قالب سریال به کارگردانی حسین صفارزادگان و تهیهکنندگی محمدمهدی مشکوری، محصول سازمان اوج
14) «زومپیا» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیهکنندگی میثم نورانی
15) «ساعت پویا (راز صندوق)» در قالب سریال به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان و تهیهکنندگی آبتین یغماییان، محصول مرکز پویانمایی صبا
16) «سپر رنگی» به کارگردانی و تهیهکنندگی زیبا معروفی، محصول مرکز انیمیشنسازی بازآ و بنیاد ملی پویانمایی ایران
17) «شیشهای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیهکنندگی علی قربانی و امیر مهران
18) «کاوان و جیکا (فوق قهرمان)» در قالب سریال به کارگردانی رسول حسینی و تهیهکنندگی سیدمصطفی کیوانیان، محصول مرکز پویانمایی صبا
19) «لباس بینقش» به کارگردانی شیوا صادقاسدی، تهیهکنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
20) «ماجراهای نوید (معلم)» در قالب سریال به کارگردانی محمدمهدی محسنی و تهیهکنندگی محمدرضا فرزادمهر، محصول شبکه نهال سیما
21) «ماهیها گریه نمیکنند» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیهکنندگی فرشاد فرهنگ
22) «نابغههای کوچک (بپا نیفتی)» در قالب سریال، به کارگردانی فرخ یکدانه و تهیهکنندگی امید نجیبزاده، محصول مرکز پویانمایی صبا
23) «نقطه» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیهکنندگی امیرارسلان حسینزاده
24) «وقتی چهارساله شدم» به کارگردانی و تهیهکنندگی پیمان دهقانی
25) «یجور دیگه ادامه میدیم» (بخش هوش مصنوعی یا AI) به کارگردانی و تهیهکنندگی علی عبیری
26) «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیرمحسنی و تهیهکنندگی عباس قدیرمحسنی، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.