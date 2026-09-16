برخورد شدید یک دستگاه خودروی پژو پارس با یک دستگاه خودروی سواری سمند، در محور فیروزکوه - سمنان، 4 جان‌باخته و ۳ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس راه فیروزکوه با اعلام این خبر افزود: در این حادثه که در محدوده روستای سرانزا رخ داد، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس بایک دستگاه خودروی سمند به‌شدت برخورد کرد.

سرهنگ مسعود صفاری افزود : بر اساس بررسی‌های اولیه، علت این حادثه مرگبار، خواب‌آلودگی راننده خودروی پژو پارس است ؛ این خودرو در حال عزیمت از مبدأ نیشابور به سمت فیروزکوه بود.

وی گفت : ۳ مصدوم این سانحه بلافاصله توسط عوامل اورژانس جهت طی مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان منتقل شدند.

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