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معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت حفظ ذخایر سوخت نیروگاهها تا پیش از آغاز فصل سرد، از تشکیل مستمر «شورای پایایی منطقهای» و آغاز نظام پایش هوشمند مصرف برق استانها با همکاری وزارت کشور و نهاد ریاستجمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست برخط با مدیران ارشد صنعت برق، ضمن تبیین راهبردهای عبور از زمستان، بر حفظ ذخایر سوخت نیروگاهها تا ابتدای فصل سرد و اتخاذ تدابیر لازم برای پایداری شبکه برق تأکید کرد.
وی در جلسه مشترک با مدیران شرکت توانیر، شرکتهای توزیع نیروی برق، شرکتهای برق منطقهای و مدیریت شبکه برق کشور، بر تشکیل مستمر شورای پایایی منطقهای تأکید کرد و از آغاز نظام پایش هوشمند مصرف برق استانها با همکاری وزارت کشور و نهاد ریاستجمهوری خبر داد.
تأکید بر مدیریت سوخت نیروگاهها در استانهای سردسیر
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به محدودیتهای تأمین سوخت در فصل سرد، خطاب به مدیران استانی گفت: استانهای شمالی و سایر مناطقی که با ناترازی گاز مواجهاند، باید سختگیریهای مضاعفی در حفظ ذخایر سوخت نیروگاهی اعمال کنند.
رجبی مشهدی افزود: تأمین و انتقال سوخت مایع به نیروگاهها در فصل سرد، بهمراتب دشوارتر از گازرسانی به شبکههای خانگی و تجاری است؛ بنابراین همراهی استانداران برای رعایت سهمیهها و اجرای دقیق برنامههای ابلاغی مدیریت مصرف، ضرورت دارد.
وی گفت: دادههای مربوط به مصرف استانها در سامانههای پایش بهصورت هفتگی رصد میشود و انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و استانداران، روند کاهش مصرف برق با دقت اجرایی شود.
آمادگی خطوط انتقال بهویژه مسیرهای شمال به جنوب
رجبی مشهدی با تأکید بر لزوم ارتقای آمادگی خطوط انتقال برق کشور، بهویژه خطوط شمال به جنوب، افزود: تمام خطوطی که باعث افزایش توان و کمک به سوخترسانی به حوزه شمالی کشور میشوند باید آمادگی صددرصدی داشته باشند تا کسری موجود جبران شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین از شرکتهای توزیع خواست سرعت عمل خود را در ساماندهی انشعابات غیرمجاز از طریق نصب شمارشگرهای موقت افزایش دهند.
آمادگی صنعت برق برای تأمین برق پایدار زمستان
رجبی مشهدی در پایان گفت: صنعت برق با تمام توان برای تأمین برق پایدار در زمستان آمادگی دارد و ظرفیت نیروگاهی نیز به میزان کافی برای تولید برق آماده است.
وی همچنین بر اطلاعرسانی مؤثر و یکپارچه تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، گذار موفق از فصل سرد با کمترین تنش برای هموطنان است.