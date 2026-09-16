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رئیس سازمان بورس از انجام پذیرهنویسی دومین صندوق ارزی تا دو هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بورس از انجام پذیرهنویسی دومین صندوق ارزی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: استقبال از نخستین صندوق ارزی از نظر مبلغ و تعداد سرمایهگذاران مناسب بوده است.
صیدی تأکید کرد: ابزارهای مالی متنوعتری باید برای افزایش آرامش و پویایی بازار طراحی شود.
وی هدف بعدی را حرکت از صندوقهای ارزی به سمت تأمین مالی طرحهای ارزی در حوزههای نفت، گاز، معدن و پتروشیمی و همچنین استفاده از اوراق ارزی برای توسعه تجارت و تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان عنوان کرد.