به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان بورس از انجام پذیره‌نویسی دومین صندوق ارزی تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: استقبال از نخستین صندوق ارزی از نظر مبلغ و تعداد سرمایه‌گذاران مناسب بوده است.

صیدی تأکید کرد: ابزار‌های مالی متنوع‌تری باید برای افزایش آرامش و پویایی بازار طراحی شود.

وی هدف بعدی را حرکت از صندوق‌های ارزی به سمت تأمین مالی طرحهای ارزی در حوزه‌های نفت، گاز، معدن و پتروشیمی و همچنین استفاده از اوراق ارزی برای توسعه تجارت و تأمین نیاز‌های ارزی تولیدکنندگان عنوان کرد.