مدیرکل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان گفت: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات و مشارکت مودیان طی دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۶۰۰ کلاس درس استاندارد به سرانه فضا‌های آموزشی استان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر ریگی مدیرکل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات، نقطه عطف بازتعریف رابطه مودیان و نظام حکمرانی مالیاتی کشور است، اظهار داشت: این طرح، مدلی پیشرو و مبتنی بر شفافیت کامل است که حس تعلق و اثربخشی مودیان در فرآیند آبادانی و توزیع عادلانه منابع را به بالاترین سطح ارتقا داده است.

وی افزود: در این چارچوب تحولی، پرداخت مالیات از یک فرآیند صرفاً تکلیفی به یک کنش آگاهانه و اثربخش توسعه‌محور تبدیل شده که ثمره ملموس آن در تمام پهنه جغرافیایی استان مشهود است.

ریگی در ادامه با تشریح ابعاد آماری و استقبال فعالان اقتصادی تصریح کرد: کارنامه این طرح گویای جهش چشمگیر اعتماد عمومی در استان است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ با مشارکت ۲۴ هزار و ۶۴۲ مودی متعهد، اعتباری بالغ بر ۷۱۷ میلیارد تومان به ۹۳ پروژه عمرانی استان اختصاص یافت که بخش آموزش و پرورش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای با ۴۴ پروژه بیشترین سهم را داشت.

وی افزود: این روند در سال ۱۴۰۴ شتابی مضاعف گرفت و با همراهی ۴۹ هزار و ۸۵۶ مودی، تأمین اعتبار صد درصدی ۱۵۱ پروژه با رقمی بالغ بر ۷۸۵ میلیارد تومان محقق شد که ۱۳۶ پروژه آن به زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی اختصاص داشت.

مدیرکل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان گفت: در تداوم این مسیر، برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳۶ پروژه مصوب شده که سهم حوزه آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای ۱۷۸ پروژه است.

ریگی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ملموس‌ترین و درخشان‌ترین دستاورد‌های این طرح، احداث و افزوده شدن حدود ۶۰۰ کلاس درس استاندارد به سرانه فضا‌های آموزشی استان طی دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بوده است؛ تحولی زیرساختی که چهره مناطق کم‌برخوردار را دگرگون ساخته است.