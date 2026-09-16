به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت توانیر در این نشست با تأکید بر اهمیت داده‌های حاصل از کنتور‌های اندازه‌گیری، گفت: اطلاعات ثبت‌شده در کنتور‌ها یک ظرفیت مهم برای پایش وضعیت شبکه و مشترکان است و باید با استفاده مناسب از این داده‌ها، پارامتر‌های کیفیت توان به‌صورت دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

محمد اله‌داد بر ضرورت حرکت از پایش‌های صرفاً میدانی به سمت تحلیل داده‌محور کیفیت توان تأکید کرد و افزود: داده‌های کنتور‌های اندازه‌گیری می‌تواند در شناسایی ناهنجاری‌ها، بررسی وضعیت شبکه و صنایع و اتخاذ تصمیم‌های فنی برای بهبود کیفیت برق مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر آموزش نمایندگان شرکت‌های برق منطقه‌ای برای دریافت، استخراج و کار با اطلاعات کنتور‌های ION تأکید کرد و خواستار ایجاد تسلط کافی در مجموعه‌های بهره‌بردار برای استفاده مؤثر از ظرفیت این کنتور‌ها شد.

در ادامه این نشست ، گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای کیفیت توان ارائه کرد و آخرین وضعیت برنامه‌ها و اقدامات اجرایی مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.

همچنین گزارشی از اثربخشی اصلاح ضریب جریمه مربوط به ضریب توان مشترکان دیماندی در تعرفه برق توسط معاونت انتقال و تجارت خارجی ارائه شد. بر اساس این گزارش، اصلاح این ضریب و اعمال سازوکار‌های مربوط به آن، مشترکان را به اصلاح ضریب توان و نصب تجهیزات جبران‌ساز توان راکتیو از جمله خازن‌گذاری ترغیب کرده و در نتیجه، کاهش توان راکتیو مصرفی را به دنبال داشته است.

در بخش دیگری از این نشست، آخرین وضعیت تدوین نظام‌نامه‌های کیفیت توان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اعمال نقطه‌نظرات فنی اعضای کمیته درباره نظام‌نامه کیفیت توان در شبکه انتقال و فوق‌توزیع و همچنین نظام‌نامه کیفیت توان در شبکه توزیع، این اسناد برای تصویب نهایی در جلسه آتی کمیته ارائه و پس از تصویب، به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شود.

ارتقای کیفیت توان، علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه و بهبود کیفیت برق تحویلی به مشترکان، نقش مهمی در کاهش آثار نامطلوب پارامتر‌های الکتریکی بر تجهیزات شبکه و صنایع دارد و از این منظر، پایش مستمر، تحلیل دقیق داده‌ها و تدوین رویه‌های یکپارچه در سطح صنعت برق، از الزامات مدیریت شبکه در شرایط کنونی به شمار می‌رود.